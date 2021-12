Poznań: Ponad 151 tys. zł zebranych podczas 6. aukcji sztuki na rzecz Domu Autysty

Ponad 151 tys. zł, najwięcej w historii zbiórki, udało się uzyskać w sobotę w Poznaniu podczas 6. aukcji dzieł sztuki na rzecz Domu Autysty - miejsca wspierającego niesamodzielne osoby z autyzmem.

"Wynik 151 700 zł to jest najlepszy wynik w historii aukcji dla Domu, a robimy ją już szósty rok. Widać wyraźnie, że ludzie szukają inwestycji w sztukę" - powiedział PAP prezes Fundacji Dom Autysty Adam Kompowski.

Podkreślił, że w poprzednich aukcjach udawało się zebrać około 100 tys. zł za 100 wystawionych prac. "Dzisiaj bardzo dobrze została wylicytowana praca Wilhelma Sasnala, linoryt, za 17,5 tys. zł, a obraz +Dalij, jedź!+ poznańskiego artysty Noriakiego za 11 tys." - wskazał Kompowski.

Zaznaczył, że w tym roku udało się wylicytować wszystkie wystawione prace. "Żadna nie została przekazana za cenę wywoławczą 200 zł, najniższe ceny wynosiły 400-600 zł" - ocenił.

Według prezesa fundacji, kwota uzyskana w tegorocznej aukcji może wynikać ze zwiększonego zrozumienia społeczeństwa dla potrzeb osób z autyzmem. "Stąd to wsparcie jest większe. A poza tym staraliśmy się związać wizerunek fundacji ze sztuką, robiliśmy m.in. warsztaty dla osób z autyzmem. Myślę, że to spowodowało, że jesteśmy już rozpoznawalni w środowisku kolekcjonerów sztuki i to poskutkowało" - przyznał.

Tegoroczną aukcję przeprowadzono w Centrum Kultury Zamek, ale z powodów ograniczeń pandemicznych licytacja była prowadzona również w internecie.

Poprzednie aukcje pozwoliły rodzicom osób z autyzmem zebrać fundusze na wkład własny potrzebny do unijnego projektu budowy Domu Autysty. Uzyskane w sobotę pieniądze zostaną wykorzystane na wyposażenie działającej od ponad roku placówki m.in. w potrzebne meble i wsparcie terapii podopiecznych.

"Chcemy też obniżyć koszty działalności. Skoro jest taki dobry wynik, to może uda się założyć pompy ciepła. Ceny energii poszły mocno w górę. Od niedawna mamy fotowoltaikę, jeśli będziemy mieć pompy ciepła, to będziemy płacić mniej za podgrzewanie wody, a to są ogromne kwoty" - powiedział Kompowski.

Dodał, że obecnie Dom Autysty ma 42 podopiecznych. W zajęciach dziennych w placówce bierze udział 12 niesamodzielnych osób z autyzmem, 22 osoby korzystają regularnie z pobytu w mieszkaniach treningowych, a pozostali z programu opieki wytchnieniowej.

