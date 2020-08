Poznań: Ponad 250 wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Zakończyło się składanie wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W tej edycji wpłynęło ponad 250 projektów. Głosowanie rozpocznie się pod koniec października. Lista zwycięskich inicjatyw zostanie ogłoszona do 30 listopada.

Poznański magistrat poinformował, że w tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wpłynęły 253 projekty - 186 rejonowych i 67 ogólnomiejskich - w tym 21 w ramach tzw. zielonego budżetu.

"Większość, bo aż 92 proc. poznaniaków, zdecydowała się zgłosić swój pomysł online. Najaktywniejsi w tegorocznej edycji okazali się mieszkańcy rejonu IV - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki" - podał magistrat.

Po zatwierdzeniu projektów pod względem formalnym będą one opiniowane merytorycznie przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Poznania. Pomysły, które dostaną pozytywną rekomendację, trafią na listę do głosowania. Od decyzji negatywnej będzie można się odwołać od 28 września do 9 października.

"Pracownicy Urzędu Miasta Poznania będą kontaktować się z wnioskodawcami w celu doprecyzowania zapisów projektu, propozycji zmian czy uzyskania zgody na przekwalifikowanie pomysłu do puli projektów ogólnomiejskich. W październiku pomysły poznaniaków będą opiniować radni osiedlowi, jednak w tym wypadku negatywna rekomendacja nie przekreśla udziału projektu w głosowaniu" - podał magistrat.

Głosowanie nad projektami rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada.

Magistrat przypomniał, że w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 21 mln zł - 15 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na rozwój terenów zielonych. Podobnie jak w poprzednich latach obowiązuje podział Poznania na 13 rejonów.

"Wprowadzenie zielonego budżetu to najważniejsza zmiana w porównaniu z poprzednimi edycjami PBO. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem" - podkreślił urząd miasta.

W tej edycji, związku ze zmianą i wprowadzeniem zielonego budżetu, zwiększy się także liczba głosów, którą będzie mógł oddać każdy mieszkaniec Poznania. Będą to 4 głosy, a nie 3 jak dotychczas. Do tej pory można było oddać 2 głosy na projekty rejonowe i jeden na ogólnomiejski. Teraz będzie można oddać 2 głosy na projekty rejonowe i 2 głosy na projekty ogólnomiejskie, ale jeden z tych głosów będzie musiał być przekazany na projekt związany z zielonym budżetem.