Poznań: Ponad 50 komputerów przekazanych uczniom

Od początku kwietnia prywatni darczyńcy przekazali ponad 50 komputerów na rzecz poznańskich uczniów i szkół. W ramach akcji „Każdy komputer się przyda” Wydział Oświaty zbiera oferty na bezpłatne ofiarowanie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnej nauki.

W piątek minister edukacji ogłosił, że ze względu na epidemię koronawirusa przerwa w stacjonarnych zajęciach w szkołach potrwa do 24 maja. W związku z obowiązkiem zdalnej nauki w marcu poznański Wydział Oświaty otrzymał z podległych mu placówek zapotrzebowanie na łącznie 2 224 sztuki sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.

"Ministerstwo Cyfryzacji zadeklarowało, że przekaże Miastu Poznań na zakup sprzętu 100 tys. zł. Kwota ta jest niewystarczająca i umożliwi zakup tylko 33 laptopów dla 25 szkół" - podał poznański magistrat. W komunikacie dodano, że przekazana na ten cel z rezerwy budżetu miasta kwota 1 mln zł umożliwiła nabycie kolejnych 333 laptopów na potrzeby 62 placówek.

Na początku kwietnia Wydział Oświaty wspólnie z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania rozpoczęły akcję "Każdy komputer się przyda". Do tej pory wzięło w niej udział około 20 firm, instytucji i osób prywatnych. Darczyńcy zadeklarowali chęć ofiarowania blisko 100 komputerów. "Liczba sprzętu, który został przekazany szkołom do tej pory przekroczyła już 50 sztuk. To głównie laptopy, ale też komputery PC i all-in-one. Kolejne transfery są w trakcie uzgodnień" - poinformowano.

"Potencjalni ofiarodawcy zgłaszają do Wydziału Oświaty chęć przekazania sprzętu. Następnie urzędnicy kontaktują się z konkretną placówką, która wcześniej zgłosiła niedobór takiego urządzenia. Ostatecznie firmy i osoby prywatne finalizują sprawę darowizny sprzętu z daną szkołą. Przekazywaniem komputerów dla uczniów lub nauczycieli zajmuje się konkretna placówka" - wyjaśniono w informacji magistratu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu Beata Owczarzak przekazała, że jej placówka dzięki pomocy Wydziału Oświaty otrzymała do tej pory 10 komputerów. "Sprzęt użyczymy dzieciom i młodzieży, którzy mają problemy z dostępem do wyżej wymienionych urządzeń. Liczymy, że wsparcie, które otrzymaliśmy, przyczyni się do polepszenia warunków nauki i pomoże w tych trudnych czasach naszym uczniom" - zaznaczyła.

Informacje dla chcących pomóc znajdują się na stronie poznańskiego Wydziału Oświaty - https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/list-zastepcy-prezydenta-miasta-poznania-wsparcie-dla-szkol,145929.html oraz Biura Obsługi Inwestorów - https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/news/kazdy-komputer-sie-przyda,145572.html