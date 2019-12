Poznań: Powstała grupa robocza ws. remontu poznańskiego dworca

Do połowy 2020 r. powinna być gotowa koncepcja przebudowy poznańskiego dworca kolejowego. W sprawie modernizacji budynku zawiązała się specjalna grupa robocza, w skład której weszła m.in. minister rozwoju – poinformował w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Z inicjatywy minister rozwoju Jadwigi Emilewicz w czwartek spotkała się grupa, w skład której weszli m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciele zarządów spółek PKP, samorządu województwa, poznański miejski konserwator zabytków oraz społecznicy.

Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że jest spora szansa na pozyskanie unijnego dofinansowania na przebudowę poznańskiego dworca. "Kluczowe będą najbliższe miesiące, czyli stworzenie do połowy 2020 r. koncepcji nowego dworca, oczywiście z uwzględnieniem konsultacji społecznych z miastem i mieszkańcami, i finalnego projektu w 2021 r.- przyznała.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadeklarował, że w połowie 2020 r. powinna być gotowa koncepcja przebudowy placu dworcowego, która ma być włączona do projektu modernizacji dworca Poznań Główny. Porozumienie w tej sprawie, między władzami miasta i PKP, ma być podpisane w najbliższym czasie. Ma ono być poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przypomniał, że czwartkowe zawiązanie się grupy roboczej to kontynuacja rozmów rozpoczętych przez poprzedniego wojewodę. Mikołajczyk podkreślił zaangażowanie wszystkich stron, które podjęły się wspólnych działań ws. przebudowy dworca. "Nie jest to sprawa prosta, ale za to niezwykle paląca i jestem przekonany, że wspólnymi siłami ją rozwiążemy" - powiedział.

Podczas spotkania zaprezentowano kwerendę historyczną budynku. Przedstawiono także projekty architektoniczne zrealizowane w innych europejskich miastach oraz rozwiązania komunikacyjne służące pasażerom. Uczestnicy dyskusji akcentowali potrzebę porozumienia wszystkich właścicieli nieruchomości skupionych w obrębie dworca Poznań Główny. Podkreślono, że najważniejszym celem tych działań, powinno być przywrócenie funkcji obsługi pasażerskiej w budynku.

W 2013 r. zamknięto stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny. Jego funkcję przejął otwarty w 2012 r. obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Projekt nowego dworca, budowanego z myślą o odbywającym się w Poznaniu Euro 2012, był krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucali mu przede wszystkim brak funkcjonalności.

W październiku prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zadeklarował, że budynek starego dworca zostanie zmodernizowany do 2023 r. Według jego ówczesnej zapowiedzi kolejarze chcą wydać na tę inwestycję 32 mln zł. Według społeczników i władz miasta taka kwota jest zbyt niska. Według planów PKP przy budynku odnowionego dworca ma powstać hotel o powierzchni 6 tys. m kw.