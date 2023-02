Poznań: Powstanie kolejny odcinek rowerowej obwodnicy centrum

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonawcę odcinka rowerowej obwodnicy centrum. Wydzielona droga rowerowa powstanie wzdłuż ulic: Solnej, Wolnica, Małe Garbary i Estkowskiego.

Nowa trasa ułatwi rowerzystom dojazd do centrum miasta od strony Sołacza, Winograd, Piątkowa i Naramowic. Na odcinku od cypla nadwarciańskiego do skrzyżowania z ul. Działową droga rowerowa będzie miała od 2 do 2,5 m szerokości - poinformował w środę wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

"Ogłoszony został przetarg na budowę brakującego północnego odcinka rowerowej obwodnicy centrum. Projekt przewiduje budowę wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Solnej, Wolnica, Małe Garbary i Estkowskiego, po północnej stronie" - poinformował wiceprezydent.

Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) podały, że w wyniku zaplanowanych robót zmieni się m.in. przebieg chodnika i geometria skrzyżowań, które będą przecinać nową drogę. Zbudowane bądź przebudowane zostaną również przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych.

"Dzięki tej inwestycji, zapewniającej wyodrębnione ciągi komunikacyjne dla poszczególnych uczestników ruchu, łatwiej będzie dojechać rowerem do śródmieścia, a z drugiej strony - wygodniej i bezpieczniej dotrzeć do Wartostrady i terenów rekreacyjnych. To fragment rowerowej obwodnicy ścisłego centrum, przewidzianej w Programie Rowerowym Miasta Poznania" - powiedział wiceprezes PIM Marcin Gołek.

Spółka podała, że ogłoszenie przetargowe zawiera również tzw. prawo opcji, które pozwoli rozszerzyć zadanie o kolejny zakres prac, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działową do ul. Kulasa, gdzie jest przejazd rowerowy przez ul. Solną.

