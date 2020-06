Poznań: Pracownicy urzędu miasta pomagają w rozpatrywaniu wniosków mikroprzedsiębiorców

Do podległego staroście PUP wpłynęły tysiące wniosków mikroprzedsiębiorców o pożyczki. Aby mieszkańcy stolicy Wielkopolski i okolic mogli szybciej dostać wsparcie, prezydent Poznania oddelegował ponad 30-osobowy zespół pracowników, aby pomogli w rozpatrywaniu dokumentów.

"Bardzo zależy mi na tym, aby przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie w jak najkrótszym czasie od złożenia wniosku" - zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"W naszym mieście i aglomeracji działają tysiące mikrofirm, które tutaj tworzą miejsca pracy i płacą podatki. W tej trudnej dla nas wszystkich chwili konieczne jest pełne zaangażowanie miasta w ratowanie rodzimego biznesu oraz miejsc pracy" - podkreślił.

Według danych urzędu miasta, do 15 czerwca do PUP w stolicy Wielkopolski wpłynęło ponad 65 tys. wniosków przedsiębiorców z Poznania i powiatu poznańskiego. Dotychczas rozpatrzono ok. 25 tys. z nich. Aby mieszkańcy Poznania i okolic mogli szybciej otrzymać potrzebne im wsparcie, prezydent Poznania oddelegował ponad 30-osobowy zespół pracowników urzędu miasta, który ma pomoc w rozpatrywaniu dokumentów specjalistom z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - który podlega staroście poznańskiemu.

Poznański magistrat podał, że miejski zespół do spraw weryfikacji elektronicznych wniosków składanych do powiatowego urzędu pracy rozpoczął już działalność.

"Wszyscy jego członkowie przeszli wcześniej odpowiednie przeszkolenie i będą pomagać w rozpatrywaniu wniosków do końca lipca - aby mikroprzedsiębiorcy jak najszybciej mogli otrzymać pieniądze na wsparcie swojej działalności gospodarczej" - podał magistrat.