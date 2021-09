Poznań: Pracownicy Volkswagen Poznań z możliwością samodzielnego testowania się na COVID-19

Volkswagen Poznań udostępnia swoim pracownikom testy antygenowe do samokontroli na obecność COVID-19. Działanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przed kolejną falą pandemii.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Patrycja Kasprzyk, począwszy od 1 września, każdy chętny pracownik Volkswagen Poznań ma możliwość samodzielnego przetestowania się dwa razy w tygodniu w kierunku obecności w organizmie wirusa SARS-CoV-2.

Kasprzyk wskazała, że to już kolejna akcja spółki mająca na celu pomoc zatrudnionym w wykryciu ewentualnego zachorowania oraz stworzenie na terenie firmy jak najbardziej bezpiecznych pod względem sanitarnym warunków pracy. Przeprowadzenie testów jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

Członek zarządu ds. personalnych i organizacji Volkswagen Poznań Jolanta Musielak zaznaczyła, że "bezpieczeństwo naszych pracowników ma dla nas absolutny priorytet, dlatego rozszerzamy ofertę bezpłatnych badań o testy antygenowe do samodzielnego wykonywania".

Dodała, że "to rozwiązanie połączone z dalszą promocją szczepień ma przygotować naszych pracowników na kolejną falę pandemii".

Musielak podkreśliła, że już wcześniej wszyscy pracownicy spółki mieli możliwość regularnego testowania się na obecność koronawirusa, jednak dotychczas testy te były prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

"Teraz pracownicy mają jeszcze łatwiejszy dostęp do testów mogą przeprowadzić je we własnym domu, co z pewnością wpłynie na jeszcze większą regularność ich wykonywania" - wskazała.

Samodzielne wykonywanie testów na obecność COVID-19 w Volkswagen Poznań jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Ponadto nadal istnieje możliwość wykonania bezpłatnych testów RT PCR w specjalnych punktach na zakładowych parkingach.

Dotychczas przeciw COVID-19 zaszczepiło się już ponad 60 proc. pracowników firmy.

Spółka poinformowała, że od początku trwania pandemii realizuje plan działań prewencyjnych związanych z COVID-19. Od ponad półtora roku utrzymywany jest wysoki reżim sanitarny, a stanowiska pracy zostały tak zorganizowane by minimalizować ryzyko zarażenia; pracownicy, których zakres obowiązków na to pozwala nadal pracują zdalnie; na zakładowych parkingach stanęły punkty Drive Thru, w których każdy z pracowników może bezpłatnie wykonać test PCR w kierunku COVID-19. Natomiast od czerwca pracownicy spółki mogą korzystać z programu szczepień w zakładzie pracy, a także - w związku ze szczepieniem - pracownicy mogą skorzystać z dodatkowego dnia wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

