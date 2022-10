Poznań: Prawie 93 mln zł z Funduszu Medycznego na inwestycje Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera

Prawie 93 mln zł na przebudowę i rozbudowę, m.in. oddziałów chirurgii i kardiologii dziecięcej, otrzyma z Funduszu Medycznego poznański Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera. W poniedziałek w Poznaniu dyrekcja placówki otrzymała symboliczny czek.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że w skali kraju resort przeznacza na inwestycje pediatryczne ponad 3 mld zł.

"Nowa infrastruktura, nowe metody leczenia, to wszystko dedykowane jest dzieciom, to wszystko po to, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci. Alokujemy w przypadku województwa wielkopolskiego przeszło 90 mln zł na inwestycję infrastrukturalną" - zaznaczył.

Dyrektor naczelny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr n. med. Paweł Daszkiewicz podkreślił, że lecznica powstała w latach 70. XX w. "Co wtedy było nowoczesne, spełniało oczekiwania społeczne, to w tej chwili już nie, i narusza szereg przepisów" - zaznaczył.

Wskazał, że dzięki wsparciu szpital dostosuje pięć oddziałów - kardiologiczny, nefrologiczny, diabetologiczny, chirurgiczny i otolaryngologiczny - do obecnie obowiązujących wymogów, m.in. sanitarnych. "Szczególnie kardiologia i nefrologia są w kiepskim stanie i tam trzeba po prostu rozdzielić te oddziały, bo to są oddziały działające w dwóch zakresach jednocześnie" - powiedział.

"Oprócz tego, z tych środków finansowych chcemy wybudować ośrodek trzeciego stopnia referencji w psychiatrii dziecięcej" - wskazał Daszkiewicz.

Dyrektor podkreślił, że bez uzyskanego wsparcia szpitala nie byłoby stać na przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia. Lecznica zadeklarowała 10 mln zł wkładu własnego. Inwestycja zostanie podzielona na etapy i będzie prowadzona do 2028 r. Po rozbudowie i przebudowie na oddziałach mają być m.in. dwu- i jednoosobowe pokoje dla pacjentów.

We wtorek w szpitalu zostanie otwarty nowy oddział onkologii dziecięcej i oddział intensywnej opieki medycznej. Placówka jest także w trakcie modernizacji izby przyjęć.

