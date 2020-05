Poznań: Prof. Maciej Żukowski ponownie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego

Prof. dr hab. Maciej Żukowski został w piątek wybrany na kolejną, czteroletnią kadencję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Ze względu na epidemię koronawirusa głosowanie uczelnianego kolegium elektorów przeprowadzono drogą elektroniczną.

Uczelniane kolegium elektorów w głosowaniu elektronicznym wybrało na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na drugą kadencję, prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego - poinformowano w piątek w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

"To wielki zaszczyt. To także wielkie zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz całej naszej uczelnianej społeczności" - powiedział rektor w nagraniu, w którym podziękował za wybranie go na następną kadencję. Prof. Żukowski zaprosił również pracowników UEP do współdecydowania o losach uniwersytetu. "Rozwijajmy wspólnie naszą wspaniałą uczelnię, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na miarę naszych marzeń i ambicji" - zaapelował.

Prof. Żukowski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doktoryzował się na UEP, wówczas Akademii Ekonomicznej, w 1991 r. w oparciu o rozprawę pt. "Relacje świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy i ich uwarunkowania (na przykładzie Polski, RFN, Wielkiej Brytanii)".

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 r. na podstawie pracy zatytułowanej "Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem". Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2007 r.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, w London School of Economics i na Uniwersytecie w Bremie. W latach 2004-2005 był członkiem Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów. Został również członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

W latach 2008-2016 pełnił funkcję prorektora UEP do spraw nauki i współpracy z zagranicą. 1 kwietnia 2016 r. został wybrany na rektora UEP na kadencję 2016-2020.

Specjalizuje się w tematyce ekonomii, polityki społecznej, integracji europejskiej, ekonomicznej teorii polityki społecznej, zabezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza emerytalnych w Polsce i w innych państwach europejskich, rynku pracy oraz migracji zagranicznych.