Poznań: Przedłużona obniżka czynszów dla przedsiębiorców

Miasto Poznań i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych poinformowały w czwartek o przedłużeniu obniżki czynszów dla przedsiębiorców. Decyzja ma związek z trwającą pandemią i utrzymaniem obostrzeń przez rząd.

Miasto poinformowało w czwartek, że przedłużenie obniżki czynszów dla przedsiębiorców to kolejna pomoc dla branż, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii.

"To już czwarte wsparcie podczas trwającej już ponad rok walki z koronawirusem. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wyszedł naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym obniżenia czynszów i rekomendował ich kontynuację" - podano w przekazanym w czwartek PAP komunikacie.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z miejskiego wsparcia do dnia zniesienia zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. 50-procentową obniżkę czynszu uzyskają firmy, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi salonów fryzjerskich i kosmetycznych, klubów fitness, teatrów, kin czy klubów muzycznych.

Branże gastronomiczna i turystyczna, które mogą działać w ograniczonym zakresie, uzyskają obniżkę czynszu w wysokości 25 proc.

"Obostrzenia związane z pandemią dotykają kolejne branże. Zrekompensowanie strat poszkodowanym to zadanie rządu. Wiem jednak, że wielu poznańskich przedsiębiorców walczy obecnie o przetrwanie. W tej sytuacji decyzja o przedłużeniu obniżek była oczywista" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już obniżkę do końca marca 2021 roku, będą mogli złożyć kolejny wniosek. Z tegorocznej pomocy będą mogły skorzystać też kolejne firmy.

Najemcy lokali użytkowych należących do miasta, którzy wcześniej nie spełnili wymagań dotyczących spadku obrotów, będą mogli teraz ponownie złożyć wniosek o obniżkę czynszu. Tym razem będą musieli wykazać spadek obrotów o 25 proc. w marcu 2021 roku w stosunku do dowolnego miesiąca w 2020 roku.

