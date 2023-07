Poznań: Przetarg na budowę wiaduktu w ciągu dk 92

Przetarg na budowę wiaduktu wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu ogłosiła spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ul. Lutycka jest częścią drogi krajowej nr 92; budowa wiaduktu usprawni przejazd przez miasto w relacji wschód – zachód.

Realizacja prac budowlanych przewidziana jest na lata 2024-2025. Poznański magistrat poinformował w poniedziałek, że od wysokości złożonych ofert zależeć będzie, czy wybrany wykonawca zrealizuje zadanie rozszerzone o budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej.

"Przetarg na tak wyczekiwaną inwestycję dla Strzeszyna i okolic ogłaszamy w dniu, w którym pierwsi kierowcy przejechali nowym przejazdem pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Dążymy do tego, by również linia kolejowa łącząca Poznań z Piłą nie była już przeszkodą w codziennej drodze do pracy czy szkoły wielu mieszkańców północno-zachodniego Poznania. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pasażerów autobusów" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Od poniedziałku kierowcy mogą korzystać z nowego przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej w kierunku od Poznania do Plewisk. Zakończenie budowy całego węzła Grunwaldzka przewidziane jest na jesień.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała, że wyłoniony w ogłoszonym właśnie postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się budową wiaduktu i tym samym likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lutyckiej. Nad torowiskiem powstanie także kładka pieszo-rowerowa, która zapewni dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych w rejonie pobliskiego fortu oraz do osiedli mieszkaniowych na Strzeszynie.

Zadaniem wykonawcy będzie również budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym podziemną. Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej. Kierowcy bezkolizyjnie przejadą nie tylko nad torowiskiem, ale i nad ul. Podolańską - w ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek tej ulicy wzdłuż torów kolejowych, między ul. Szczawnicką a Lutycką.

Ul. Szczawnicka przejdzie remont na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Podolańskiej, a skrzyżowanie z ul. Lutycką zyska sygnalizację świetlną. Ponadto pod wiaduktem, po obu stronach torów kolejowych i zarazem równolegle do nich, powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Inwestycja realizowana jest we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe.

Miasto podkreśliło, że w postępowaniu przetargowym podstawowym zakresem jest budowa wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej. Dokumentacja projektowa, jak i zakres inwestycji ujęty w pozyskanej decyzji ZRID obejmują również bezkolizyjny przejazd w ciągu ul. Golęcińskiej.

W ogłoszonym przetargu ul. Golęcińska została ujęta tzw. prawem opcji. Oznacza to, że składając swoje oferty w przetargu oferenci wycenią budowę wiaduktu w ciągu ul. Lutyckiej jako zakresu podstawowego oraz - w prawie opcji - budowę wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej. To, które prace zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji, zależy od tego, czy będą pieniądze na skorzystanie z prawa opcji.

Miasto podkreśliło, że jest to powszechnie stosowany model postępowania i często kończy się realizacją całego zakresu prac, również tych zawartych w opcji. Prawem opcji objęta była m.in. przebudowa ul. 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej, która w efekcie jest realizowana w ramach Programu Centrum.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl