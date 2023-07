Poznań: Przetarg na wykonawcę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (WMN) ogłosiło przetarg na głównego wykonawcę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Prace budowlane powinny ruszyć jesienią.

Obiekt powstanie u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Według obecnych szacunków inwestycja będzie kosztować 375 mln zł; pieniądze pochodzić będą z budżetów państwa i samorządu regionu. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (WMN) prowadzonego przez wielkopolski samorząd.

Karolina Brzezicka z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości poinformowała w czwartek, że przetarg jest zgodny z przyjętym przez WMN harmonogramem, który zakłada, że wybrany wykonawca miałby rozpocząć prace jeszcze w 2023 roku i zakończyć je do końca 2026 r. W trakcie prowadzonych prac budowlanych konieczne będzie zapewnienie koordynacji z projektantami i wykonawcami wystawy stałej.

"W wyniku osobnego postępowania konkursowego zaraz po wakacjach powinniśmy poznać zwycięską koncepcję wystawy stałej. Zespół realizujący tę część zadania prowadzi intensywne kwerendy poszukując ciekawych, oryginalnych, mało lub w ogóle nieznanych artefaktów i ikonografii. Cały czas prowadzona jest też zbiórka rodzinnych pamiątek i eksponatów z okresu nie tylko powstania wielkopolskiego, ale także zaborów i dwudziestolecia międzywojennego" - poinformowała.

Gotowa jest już dokumentacja projektowa inwestycji. Wyłoniona w konkursie warszawska pracownia WXCA zaprojektowała obiekt u stóp Wzgórza św. Wojciecha, w sąsiedztwie cmentarza i Krypty Zasłużonych Wielkopolan. Projekt zakłada, że przy ul. Północnej 9 powstanie obiekt składający się z czterech budynków połączonych częścią podziemną, gdzie w centralnym miejscu znajdzie się serce muzeum - licząca 3 tys. mkw. wystawa stała.

Budynki zajmą tylko część nieruchomości - większość terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie nowo urządzony park. W nowym muzeum zaplanowano przestrzenie wystawiennicze, edukacyjne, magazynowe. Powstaną pracownie konserwatorskie i digitalizacji, część biblioteczna i administracyjno-biurowa, a także kawiarenka i sklepik.

"W centrum całego obiektu najbardziej reprezentacyjnym i efektownym miejscem będzie rotunda zwieńczona świetlikiem. Dzięki inwestycji realizowana ma być główna misja i idea muzeum zawierająca się w haśle: +Na co dzień praca. W chwilach próby zwycięstwo+, symbolicznie odzwierciedlająca wielkopolską drogę do niepodległości, do zwycięstwa" - przekazała Karolina Brzezicka.

Jedna z największych w Wielkopolsce inwestycji ostatnich lat związana z kulturą, realizowana jest ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 375 mln złotych.

Na mocy umowy mającej na celu zapewnienie środków na inwestycję oraz rozwój Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jest instytucją współprowadzoną i współfinansowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

