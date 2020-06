Poznań: Przetargi na przebudowę ulic Kordeckiego i Elbląskiej

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetargi na przebudowę ulic na poznańskim Górczynie oraz osiedlu Krzyżowniki-Smochowice. Przetargi dotyczą remontów ulic Kordeckiego oraz Elbląskiej.

Ulica Elbląska na poznańskim osiedlu Krzyżowniki-Smochowice ma zostać przebudowana na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej.

Jak tłumaczył wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek, "w miejscu, w którym użytkownicy muszą dziś zmagać się z dziurami w utwardzonej nawierzchni i brakiem chodnika, z kurzem przy słonecznej pogodzie oraz błotem i kałużami w czasie opadów, powstanie bezpieczna droga osiedlowa z nawierzchnią z kostki betonowej. W ramach tej inwestycji powstaną również chodniki, skrzyżowania oraz zjazdy do posesji" - wskazał.

Oprócz robót drogowych planowane są także prace związane z modernizacją części gazociągu w tym rejonie oraz nasadzenia nowej zieleni.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wskazała, że na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy. Nasadzenia zieleni powinny natomiast rozpocząć się nie wcześniej niż przed 19 października i zakończyć najpóźniej do dnia 30 października.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 24 czerwca.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły także przetarg na przebudowę ul. Kordeckiego na odcinkach: od ul. Ściegiennego do ul. Albańskiej oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zostanie zobowiązany nie tylko do wybudowania asfaltowej jezdni i zatok postojowych, ale przebudowania istniejącego skrzyżowania, odtworzenia chodników oraz istniejących zjazdów do posesji. W ramach robót zbudowana ma zostać także kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nowe oświetlenie uliczne.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Nasadzenia zieleni powinny zakończyć najpóźniej do 30 października.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 25 czerwca.