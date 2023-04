Poznań: PTBS podpisało umowę na budowę ponad 350 mieszkań

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS) podpisało umowę z wykonawcą, który wybuduje 9 bloków z łącznie ponad 350 mieszkaniami. Lokale będą dostępne w ramach programu "POZnań - i zamieszkaj” - podał we wtorek poznański magistrat.

Program "POZnań - i zamieszkaj" jest przeznaczony dla osób, których nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego oraz wynajem na rynku komercyjnym.

W komunikacie magistratu podano, że w ramach pierwszej edycji programu, w IV kw. 2024 r. do użytku zostanie oddanych 199 lokali mieszkalnych. Jak zaznaczono spółka PTBS, "widząc duże zainteresowanie programem, podpisała właśnie umowę z firmą Budimex na kolejny etap, w którym zostanie wybudowanych aż 9 budynków mieszkalnych".

W sumie, w rejonie ulic E. Zawackiej i M. Cegłowskiej na poznańskim Strzeszynie mają powstać 353 mieszkania - jak zaznaczono w komunikacie - wykończone "pod klucz".

"35 mieszkań będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W każdym budynku będą znajdować się windy oraz podziemne hale garażowe. Na parterze znajdzie się przestrzeń pod lokale usługowe. PTBS zadba również o przestrzeń w sąsiedztwie bloków. W planach uwzględniono plac zabaw czy zewnętrzne parkingi dla rowerów" - opisano w komunikacie.

W ramach programu powstaną mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o metrażu wahającym się od 30 do 67,5 m kw. Magistrat podał, że inwestycja ma rozpocząć się w kwietniu, a zakończyć w 2025 r.

Program "POZnań - i zamieszkaj" jest przeznaczony dla mieszkańców, których zarobki nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a jednocześnie koszt wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym jest dla nich zbyt wysoki. Chętni, którzy chcą przystąpić do programu muszą spełniać określone kryterium dochodowe.

Z programu mogą skorzystać te osoby, które nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Jeśli go mają, przyszli najemcy muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu lokalu PTBS wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego. Warunek ten muszą spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Magistrat podał, że według planów w II kw. tego roku zaczną być przyjmowane wnioski o przyjęcie do programu. Nabór będzie prowadzić Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej https://ptbs.pl/ .

