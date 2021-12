Poznań: Rekordowa 12. Charytatywna Aukcja Sztuki Współczesnej na rzecz Dzieci z Autyzmem

135 tys. zł uzyskano w czasie zakończonej w Poznaniu licytacji rzeźb, obrazów i grafik wystawionych w ramach 12. Charytatywnej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz Dzieci z Autyzmem. Sobotni wynik jest najwyższym w historii akcji.

Prezes organizującego aukcję Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Aperio" Lidia Domańska powiedziała PAP, że zebrane w czasie tegorocznej edycji akcji 135 tys. zł to największa pula pieniędzy uzyskanych w historii aukcji. Wskazała, że najdrożej wylicytowanym dziełem - za kwotę 13,5 tys. zł - okazała się praca autorstwa Ewy Kuryluk.

W tym roku organizatorzy aukcji wystawili łącznie 108 prac. "Były to rzeźby, fotografie, grafiki, obrazy i działa ceramiczne" - wymieniła Domańska. Licytowane prace były prezentowane na wystawie w poznańskiej Galerii u Jezuitów przez dwa tygodnie przed finałem akcji. Ze względów pandemicznych licytację prowadzono za pośrednictwem internetu.

Wśród licytowanych prac znalazły się dzieła m.in. Honzy Zamojskiego, poznańskiego artysty street-art Noriakiego, Doroty Buczkowskiej czy Miry Skoczek-Wojnickiej.

Aukcja jest organizowana co roku, aby zebrać pieniądze m.in. na dodatkowe zajęcia i półkolonie połączone z terapią dla ok. 30 dzieci z autyzmem uczęszczających do przedszkola specjalnego w Poznaniu. Dzięki licytacjom finansowane są także dodatkowe szkolenia dla terapeutów pracujących w placówce.

Domańska oceniła, że zebrana w 12. edycji aukcji kwota pokryje w całości zaplanowane roczne wydatki na terapie i pomoce dydaktyczne. "Ta placówka jest bardzo droga, dlatego, że jedno dziecko uczy się z jednym terapeutą. Liczba dzieci odzwierciedla liczbę terapeutów. W budżecie miasta ta placówka może się wydawać droga, natomiast przy takiej terapii 40 proc. naszych dzieci udaje się wyprowadzić do integracji i one w tej integracji zostają" - podkreśliła.

