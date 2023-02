Poznań: Remondis odwołał się od kary UOKiK za zmowę przetargową

Remondis, jedna z 7 ukaranych przez UOKiK za zmowę przetargową firm, odpowiedzialnych za wywóz śmieci na terenie aglomeracji poznańskiej, przekazała w poniedziałek PAP, że odwołała się od decyzji urzędu. W ocenie spółki UOKiK nie wykazał naruszenia prawa konkurencji.

W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że nałożył łącznie ponad 7,2 mln zł kar na siedem firm, które jako konsorcjum wystartowały w 15 postępowaniach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizowanych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na lata 2018-2022. Według UOKiK konsorcjum zostało założone, by uniknąć rywalizacji w przetargach.

Za lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję UOKiK uznał firmę Remondis Sanitech Poznań, na którą nałożono ponad 4,5 mln zł kary. Od decyzji Urzędu ukarane firmy mogą odwołać się do sądu.

Rzecznik prasowy Remondis Sp. z o.o. Piotr Tokarski w przesłanym w poniedziałek PAP oświadczeniu zaznaczył, że 31 stycznia spółka odwołała się od decyzji prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Oświadczamy, że stanowczo nie zgadzamy się z treścią decyzji. Przede wszystkim, prezes UOKiK nie wykazał wystąpienia naruszenia prawa konkurencji, tj. art. 6 ust. 1 pkt 7) w/w Ustawy. Podkreślamy, że to na organie spoczywa ciężar dowodu, więc prezes UOKiK ma obowiązek udowodnienia faktu dokonania naruszenia" - zaznaczył Tokarski.

Dodał, że prawo wyraźnie dopuszcza możliwość zawiązywania przez przedsiębiorstwa konsorcjum. "Podkreślamy, że zawiązanie konsorcjum sprostało wysokim wymaganiom określonym warunkami zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a poziom zaoferowanych za świadczone usługi cen był jednym z najniższych w kraju. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na wysokość opłat pobieranych od mieszkańców przez Biuro Z.M. GOAP" - ocenił rzecznik.

Z kolei właścicielka ukaranej przez UOKiK firmy EKO-TOM Anna Turguła w przesłanym PAP oświadczeniu zaznaczyła, że nieprawdą jest, by jej firma "miała realną możliwość startu w przetargach, którymi była zainteresowana, w inny sposób niż w ramach zawiązanego konsorcjum".

"Nie jest też prawdą, że zawiązane konsorcjum doprowadziło do wzrostu cen, co sugerować może wypowiedź prezesa UOKiK. Wręcz przeciwnie, dzięki zawiązaniu konsorcjum poziom cen zaoferowanych Aglomeracji Poznańskiej był bardzo niski, o czym świadczy choćby to, że inni oferenci w przetargach nie byli w stanie zaproponować niższych cen, bądź lepszych warunków zbiórki odpadów" - podkreśliła.

Dodała, że jej spółka złoży odwołanie od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cytowany w poniedziałkowym komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że ukarane przedsiębiorstwa utworzyły konsorcjum, by uniknąć rywalizacji o zamówienia. "Firmy brały wspólnie udział w przetargach, dzieląc się zamówieniem, zamiast o nie konkurować. Ograniczenie liczby ofert w przetargu zmniejsza poziom presji konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do wyższych cen. Taka praktyka jest niedopuszczalna i stanowi bardzo poważne naruszenie prawa" - podkreślił Chróstny.

UOKiK podał, że zawiązane konsorcjum "w większości przypadków" wygrało przetargi na wywóz śmieci, a po pozyskaniu zlecenia poszczególne firmy działały samodzielnie na terenie, który był przez nie obsługiwany w poprzednich latach. W ocenie urzędu o te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub współpracując z mniejszą liczbą partnerów.

