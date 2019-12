Poznań: Rozpoczęła się rozbiórka budynków na trasie tramwaju na Naramowice

Rozpoczęła się rozbiórka pierwszych budynków stojących na trasie planowanego tramwaju na Naramowice. Wyburzenia mają przygotować teren pod budowę nowego odcinka trasy, która zgodnie z założonym harmonogramem, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała w poniedziałek, że w pierwszej kolejności usunięte zostaną dwa bloki przy ul. Naramowickiej 149 i 149a oraz dom przy ul. Sarmackiej 1. W dalszej kolejności wyburzony ma zostać budynek przy ul. Czarna Rola, budynek zlokalizowany przy ul. Naramowickiej 213, a także obiekty przy ul. Jasna Rola. Spółka podała, że przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczna jest również rozbiórka bunkra przy ul. Sarmackiej, którą poprzedzą badania archeologiczne.

"Wyburzenia są konieczne, by w przyszłości mógł jechać tędy tramwaj na Naramowice. Rozpoczynamy je jeszcze w tym roku, by w pełni przygotować plac budowy na wiosenne prace. Do tej pory wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem" - podkreśliła prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka.

Dodała, że rozpoczęcie działań związanych z wyburzeniami jest możliwe z uwagi na fakt, że kluczowe budynki są już w rękach miasta dzięki staraniom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Spółka poinformowała, że część nieruchomości była zamieszkana do końca września, by lokatorzy mieli czas na przeprowadzkę i znalezienie nowego lokalu. "Przed wyburzeniami Zarząd Transportu Miejskiego (jako jednostka miejska, do której przydzielono przejęte nieruchomości) na wniosek policji wyraził zgodę na udostępnienie pustych budynków na zorganizowanie ćwiczeń taktyki poruszania się w obiektach z elementami szturmu. Ćwiczenia odbyły się jeszcze przed rozpoczęciem prac przygotowawczych" - podano.

Poznańskie Inwestycje Miejskie przypomniały, że dotychczas - w ramach budowy nowej trasy - rozbudowana została pętla Wilczak, na którą tramwaje wróciły 2 września. Znajdują się tam także nowe tory z siecią trakcyjną, perony, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Pętla już jest przygotowana do połączenia z torowiskiem, którym na przełomie 2021 i 2022 roku ma pojechać tramwaj z Wilczaka na poznańskie Naramowice.

Planowana trasa tramwajowa na Naramowice będzie miała ok. 3,3 km długości. Inwestycja obejmuje też budowę niemal 7,5 km dróg, łącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami. Odcinek od pętli Wilczak na północ Poznania, do ul. Błażeja, to pierwszy etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice.