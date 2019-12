Poznań: Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany pieców

Poznańscy urzędnicy rozpoczęli przyjmowanie wniosków do kolejnych edycji miejskich programów "Kawka bis" i "Trzymaj ciepło". Dzięki nim można sprawdzić kamerą termowizyjną izolację budynku lub otrzymać do 15 tys. zł na wymianę starego pieca.

Zastępca prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska powiedziała w środę na konferencji prasowej, że na wymianę starych pieców w przyszłym roku władze miasta mają 18 mln zł. Z tego 8 mln zł zostanie przekazane wyłącznie na potrzeby zasobów miejskich, a 10 mln zł trafi do mieszkańców.

Dotąd budżet programu miejskiego "Kawka bis" wynosił 2 mln zł. Jego celem jest zmniejszenie przez dopłaty do wymiany starych pieców emisji zanieczyszczeń powstałych przy spalaniu paliw stałych.

"Postanowiliśmy zmienić ten program, dostosować do potrzeb mieszkańców, uelastycznić procedury, przede wszystkim zwiększyć dofinansowanie (…) Taki był cel tych zmian, żeby mieszkańcy w dużo większym stopniu zainteresowali się tym programem i wymienili swojego starego kopciucha" - powiedziała Kierzek-Koperska.

O wsparcie na wymianę starych pieców może wnioskować każdy, także wspólnoty mieszkaniowe. Zniesiono też m.in. limit powierzchni mieszkania, ograniczający możliwość otrzymania dotacji. Urzędnicy wydłużyli także czas na rozliczenie przeprowadzonej inwestycji.

Górna kwota dofinansowania dla jednego lokalu w programie "Kawka bis" wynosiła dotąd 6 tys. zł, obecnie - 12 tys. zł, a w razie wymiany systemu grzewczego na fotowoltaikę lub pompę ciepła - 15 tys. zł.

"Co istotne, to jest 100 proc. dofinansowania (do inwestycji), czyli wychodzimy naprzeciw tym mieszkańcom, którzy mówili o tym, że dofinansowanie do tej pory było za niskie" - zaznaczyła Kierzek-Koperska.

Wnioski o dofinansowanie wymiany pieca można składać do końca marca. Nabór zgłoszeń do obejmującej 2021 r. edycji programu rozpocznie się we wrześniu i potrwa do 31 marca 2021 r. W przyszłym roku urzędnicy zamierzają zacząć przyjmować wnioski także drogą elektroniczną.

Kierzek-Koperska podkreśliła, że zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 2023 r. nie będzie można palić w tzw. piecach bezklasowych, a od końca 2028 r. w piecach trzeciej i czwartej klasy. Dodała, że miejscy urzędnicy przygotowują wprowadzenie systemu dopłat dla osób korzystających z alternatywnych źródeł energii po wymianie starego pieca.

"Mamy nadzieję, że ten program będzie mógł wejść w życie w przyszłym roku. Wszystko będzie zależało od kondycji budżetu" - przyznała.

Urzędnicy zachęcają również do skorzystania z bezpłatnej możliwości sprawdzenia swojego budynku kamerą termowizyjną w ramach rozpoczętej 11. edycji programu "Trzymaj ciepło". Badanie kamerą termowizyjną pozwala wykryć miejsca największej utraty ciepła. Dotąd sprawdzono w ten sposób 4,8 tys. domów jednorodzinnych i około 200 kamienic.

W najnowszej edycji programu zbadanych zostanie pół tysiąca budynków. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu. Biorący udział w akcji w ciągu czterech tygodni po przeprowadzeniu badania otrzymają raport zwierający wyszczególnienie miejsc, w których utrata ciepła jest największa.

Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Przemysław Surdyk podkreślał, że według badań 40 proc. uczestników poprzednich edycji akcji zdecydowało się na inwestycję termomodernizacyjną, np. na wymianę okien. Ankietowani wskazali, że dzięki temu ich rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się rocznie średnio o 5-10 proc.