Poznań: Rozstrzygnięto przetarg na stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM) poinformował we wtorek o wyłonieniu wykonawcy 21 ogólnodostępnych stacji ładownia pojazdów elektrycznych. Sieć punktów ładowania ma ruszyć w stolicy Wielkopolski do końca roku.

Postępowanie ogłoszono w grudniu ub. roku, wygrała je spółka Agregaty Polska. Zwycięzca przetargu ma w każdej z wyznaczonych 21 lokalizacji uruchomić od dwóch do czterech punktów ładowania - w sumie powstaną 62.

Lokalizacje zostaną oznakowane kopertą z piktogramem samochodu z wtyczką do gniazdka. Za usługę ładowania klienci mają mieć możliwość zapłacenia kartą lub telefonem. Zgodnie z założeniami postępowania dzierżawca ma płacić miastu za zajęcie pasa drogowego, na których zamontuje urządzenia do ładowania pojazdów.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski poinformował, że docelowo, z inicjatywy miasta, ma powstać co najmniej dwieście punktów ładowania. "Liczymy na to, że przyłączą się do tego również spółdzielnie mieszkaniowe, które będą stawiały je we własnym zakresie" - dodał Wiśniewski.

Poznański ZDM podkreślił, że zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w Poznaniu do końca 2020 r. powinno znajdować się minimum 210 punktów ładowania aut elektrycznych. "Obowiązek ten nie spoczywa na jednostce samorządu terytorialnego, ale Poznań zachęca i ułatwia jego wdrożenie poprzez zaproponowanie miejsc pod taką usługę podmiotom prywatnym" - podano.

Zgodnie z prawem, od 1 stycznia 2022 roku samochody elektryczne muszą stanowić 10 procent wszystkich używanych przez urząd miasta pojazdów. Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć do 30 procent. Podobna sytuacja dotyczy samochodów, które służą do wykonywania zadań publicznych; od 2022 roku powinno to być 10 procent pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, od 2025 roku - 30 proc.

W poniedziałek poznański magistrat poinformował, że przez najbliższe trzy tygodnie będzie testować, wraz z miejskimi jednostkami, ekologiczne samochody z napędem alternatywnym: elektryczne i na gaz ziemny.