Poznań: Rusza nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego

O północy w nocy z soboty na niedzielę rozpocznie się nowy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 113 stacji PRM, blisko 1000 jednośladów 3. generacji (3G) oraz 40 tzw. stref wypożyczeń 4G z 562 rowerami.

W tym roku rozbudowany zostanie system rowerów bezstacyjnych tzw. 4. generacji (4G). Dodatkowo operator wprowadził modyfikacje techniczne poprawiające funkcjonowanie jednośladów: zmieniono oprogramowanie, a w koszykach zainstalowano panele solarne.

"We współpracy z operatorem sukcesywnie rozbudowujemy nowoczesny system rowerów bezstacyjnych. Na starcie sezonu uruchomimy osiem dodatkowych stref, a wraz z nimi dodatkowych 87 rowerów 4G. Do dyspozycji mieszkańców będzie 1558 pojazdów w 153 punktach wypożyczeń, stacjach roweru 3G i strefach roweru 4G" - podkreślił dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski.

Jak dodał, "zależy nam, aby z roweru miejskiego mogli korzystać użytkownicy z kolejnych rejonów miasta, zwłaszcza tych położonych nieco dalej od centrum, jak Smochowice, Wola i Dębiec".

Nowe strefy 4G będą zlokalizowane przy ul. Słupskiej, Karlińskiej, Bużańskiej, Kolejowej, Dolna Wilda, Spychalskiego, Palacza i przy ul. Czechosłowackiej.

Operator systemu Nextbike Polska wprowadził także zmiany mające zwiększać komfort korzystania z rowerów bezstacyjnych. Operator zadbał też o to, żeby nie było możliwości wypożyczenia roweru przy niskim stanie baterii. Takie sytuacje w minionym sezonie sprawiały użytkownikom wiele problemów, np. uniemożliwiając zwrot roweru.

Sezon roweru miejskiego będzie trwać od początku marca do końca listopada, choć może zostać on przedłużony o miesiąc. Zgodnie z umową z operatorem, spółką Nextbike, w przypadku rowerów 3G możliwe będzie wydłużenie sezonu nawet o trzy miesiące.

"W trakcie sezonu planujemy rozbudowę o kolejnych 19 stref roweru 4G i 97 nowych rowerów. Już w ubiegłym roku podkreślaliśmy, że będziemy rozbudowywać tylko system bezstacyjny, ponieważ jest on dużo bardziej dostępny i elastyczny oraz pozwala zaoferować rower miejski praktycznie w każdym rejonie Poznania. Docelowo, w 2022 roku, chcemy oferować 74 strefy z 833 rowerami" - wskazał Gosiewski.

Jak przypomniał poznański magistrat, wypożyczenie roweru (3G lub 4G) na czas do 20 minut jest bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 minut pobrana zostanie opłata w wysokości 2 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 4 zł za godzinę. W przypadku posiadania ważnego biletu okresowego na karcie PEKA obowiązuje taryfa promocyjna - darmowe jest wypożyczenie trwające do 30 minut, pierwsza godzina kosztuje 1 zł, druga rozpoczęta godzina 2 zł, a każda następna - 4 zł.

W sezonie 2019 liczba nowych użytkowników PRM wyniosła 29 105 osób, najaktywniejszy użytkownik wypożyczył rower 283 razy, zaś najpopularniejszymi stacjami były Kórnicka - 27 058 wypożyczeń, Półwiejska - 23 691, oraz Rondo Rataje - 21 585. Łączna liczba zarejestrowanych użytkowników - od 2012 roku - wynosi 168 764 osób.