Poznań: Ruszają zasadnicze prace przy budowie tramwaju na Naramowice (aktualizacja)

Z końcem maja rozpoczną się zasadnicze prace przy budowie tramwaju na Naramowice – poinformował w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Udostępnienie całej trasy przewidywane jest na wiosnę 2022 roku, za rok pasażerowie przejadą jej częścią.

Pierwszy etap budowy trasy tramwajowej przewiduje powstanie nowego układu komunikacyjnego, na który składać się będzie nowe torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami. Inwestycja warta jest blisko 380 mln zł. Według założeń, w ciągu roku dwustronne tramwaje dojadą do przystanku przy ul. Włodarskiej, a za dwa lata do przystanku końcowego przy ul. Błażeja.

"W nocy z 29 na 30 maja rozpoczną się zasadnicze prace przy niewątpliwie największej i jednej z najważniejszych inwestycji w naszym mieście, szczególnie wyczekiwanej przez mieszkańców Naramowic. Jest ona dobrze przygotowana i zaplanowana, co przełoży się na jej szybką realizację. Dzięki temu już za dwa lata będzie można z północy Poznania dojechać w kilkanaście minut tramwajem do centrum" - powiedział Jacek Jaśkowiak.

Poznański magistrat podał w czwartek, że plac budowy od pętli Wilczak do ul. Lechickiej przejął już generalny wykonawca. Wkrótce rozpoczną się prace m.in. przy frezowaniu nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej, roboty ziemne oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu.

"Wykonawca zadeklarował, że jest gotów przeprowadzić kolejne prace tak, byśmy już za rok mogli dojechać tramwajem do ul. Włodarskiej" - powiedziała prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka.

Z powodu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, w nocy z 29 na 30 maja zamknięte zostaną dwa odcinki ul. Naramowickiej. Zmieni się organizacja ruchu w okolicy skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej. Dojazd do poszczególnych posesji zostanie zachowany, podobnie jak ruch pieszych i rowerzystów.

Miasto podkreśliło, że w związku z inwestycją w tej części Poznania wprowadzono liczne udogodnienia dla transportu zbiorowego. Przygotowano kompleksową siatkę buspasów i objazdów w północnej części miasta. Pod koniec zeszłego roku oddana została do użytku postawiona od nowa północna część mostu Lecha. W ramach zasadniczej zmiany organizacji ruchu, na ul. Lechickiej wprowadzony zostanie czasowy zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 16 ton.

Nowa trasa tramwajowa wyprowadzona zostanie z przebudowanej już pętli Wilczak. Następnie pasażerowie będą wsiadać i wysiadać na przystanku "Serbska", który znajdzie się po obu stronach skrzyżowania ulicy Naramowickiej i Serbskiej. Kolejny będzie przystanek przy ul. Włodarskiej.

W miejscu obecnego skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy z wiaduktem, którym tramwaj pojedzie bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. Po stronie os. Kosmonautów zaplanowano przystanek "Lechicka/Naramowicka".

"Kolejne dwa przystanki na trasie, czyli +Naramowice+ i +os. Łokietka+, powstaną w miejscach optymalnych pod względem gęstości zaludnienia tych rejonów. Ich lokalizacje uwzględniają także możliwość budowy w przyszłości odnogi tramwajowej na Rubież. Dodatkowo Naramowice będą zintegrowanym przystankiem tramwajowo-autobusowym umożliwiającym przesiadkę +drzwi w drzwi+. Zakładamy, że przystanki w takim układzie będą lepiej służyły naszym pasażerom" - powiedział dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski.

Przy skrzyżowaniu Nowej Naramowickiej i Nowej Stoińskiego powstanie przystanek "Jasna Rola". Ostatnim na trasie będzie przystanek przy ul. Błażeja.

"Nie będzie to tradycyjna pętla, a tzw. końcówka czołowa przystosowana do obsługi dwukierunkowych tramwajów. Ten przystanek końcowy jest traktowany jako tymczasowy ze względu na plan przedłużenia trasy na północ. Wszystkie nazwy przystanków zostały skonsultowane z radami osiedli. ZTM przychylił się do ich propozycji" - podało miasto.

Udostępnienie całej trasy od pętli Wilczak do Błażeja przewidywane jest na wiosnę 2022 roku.

"W tej chwili projektujemy kolejny odcinek trasy tramwajowej z Naramowic od pętli Wilczak w kierunku Garbar. To jest inwestycja, przy której będziemy się ubiegać o finansowanie w nowej perspektywie unijnej. Przygotowujemy się też do trzeciego etapu, który poprowadzi w kierunku osiedla Umultowo. Miasto, niezależnie od okoliczności, konsekwentnie stawia na publiczny transport - ma to istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców" - poinformował wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski.

Warta blisko 380 mln zł inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" oraz "Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu". Jej generalnym wykonawcą jest konsorcjum, w którego skład wchodzą: firma Gulermak z Ankary, Mosty Łódź SA i Gulermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.