Poznań: Ruszył drugi nabór wniosków do programu likwidacji azbestu

Rozpoczął się drugi nabór wniosków do miejskiego programu „Azbest”, dzięki któremu można uzyskać nawet całkowity zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Jak przypomniał poznański magistrat, wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie.

"Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. Dzięki miejskiemu programowi +Azbest+ na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest" - podał Urząd Miasta Poznania.

Wnioski w ramach programu mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacje są udzielane wtedy, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią, czyli np. w razie wymiany pokryć dachowych, przegród, elewacji czy innych elementów budowlanych na i w obiektach.

Aby otrzymać dotację, należy nie tylko złożyć wniosek i podpisać umowę o udzielenie dotacji, ale także dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest. Należy również przetransportować te elementy i unieszkodliwić je na składowisku odpadów niebezpiecznych. Następnie trzeba złożyć rozliczenie dotacji.

"W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu, wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), poprzez skrzynki podawcze lub listownie. Skrzynki podawcze, do których można wrzucać wnioski o dofinansowanie z programu +Azbest+, znajdują się przy wejściach do budynków urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17 i ul. Gronowej 22a. Kolejna opcja to wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań" - podał magistrat.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych. W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono na ten cel 330 tys. zł. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń; za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu.