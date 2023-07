Poznań: Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany drzwi lub okien oraz budowę tzw. zielonych dachów

Do końca września Urząd Miasta Poznania będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie do wymiany drzwi i okien oraz budowy ogrodów wertykalnych i tzw. zielonych dachów. Wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów.

Poznański magistrat poinformował, że dotacja do wymiany okien i drzwi zewnętrznych będzie przyznawana tylko właścicielom tych nieruchomości, które zostały zbadane termowizyjnie w ramach miejskiego programu "Trzymaj ciepło". "Ocieplony dom, ze szczelnymi drzwiami i oknami, to realnie mniejsze koszty wydawane na ogrzewanie" - zaznaczono w komunikacie.

Według założeń beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do 100 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 8,5 tys. zł, a także nie więcej niż 3,5 tys. zł na wymianę jednego okna zewnętrznego lub 5 tys. zł na wymianę drzwi zewnętrznych.

Montowane okna i drzwi muszą m.in. być fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy, spełniać normy zawarte w warunkach technicznych, spełnić wymagania wynikające z uzyskania pozwoleń. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Wnioskodawcy muszą mieć prawo własności do lokalu.

Magistrat poinformował również, że mieszkańcy, którzy chcą założyć ogród wertykalny lub zielony dach, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

"Dofinansowywane projekty muszą spełniać określone warunki. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 mkw.; rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej; nasadzenia muszą być podlewane. Zielone dachy natomiast powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu; mieć maksymalny kąt nachylenia: 30 stopni, a minimalną powierzchnię 10 mkw.; muszą też mieć określoną warstwę podłoża" - opisano w komunikacie.

Z dotacji do ogrodów wertykalnych i zielonych dachów mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe jak i przedsiębiorcy. Wnioskodawcy muszą posiadać prawo do nieruchomości.

Wnioski o dofinansowanie do wymiany okien i drzwi oraz instalacji ogrodów wertykalnych i zielonych dachów będą przyjmowane do 30 września w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP. Magistrat podał, że o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

