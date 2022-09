Poznań: Ruszyła kampania edukacyjna „Stopień mniej znaczy więcej” dot. ogrzewania

W Poznaniu ruszyła kampania edukacyjna „Stopień mniej znaczy więcej”. Celem akcji jest uświadomienie mieszkańców, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę jakości powietrza.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak podkreślił poznański magistrat, obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy poważne wyzwania.

"Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne, niezbędne do produkcji ciepła. Dlatego już teraz tak ważne jest ich racjonalne wykorzystanie i budowanie nowych postaw społecznych. Oszczędność zasobów, podnoszenie efektywności produkcji i dystrybucji energii, a także edukacja oraz zmiana zachowań konsumentów to obecnie odpowiedzialność przedstawicieli tego sektora" - podano.

Inicjatorzy kampanii "Stopień mniej znaczy więcej" wskazali, że rozsądne i odpowiednie korzystanie z ogrzewania jest najprostszym działaniem, które ma realny wpływ na podniesienie wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego w kampanię bezpośrednio zaangażował się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"Od dawna dążymy do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach urzędu miasta. Funkcjonuje m.in. automatyka zarządzania budynkiem oraz system monitorowania pracy urządzeń i zużycia ciepła, dzięki którym temperatura w pomieszczeniach urzędu dostosowywana jest do cyklu dobowego i dniowego" - podkreślił Jaśkowiak.

"Będziemy kontynuować te działania i zachęcać do nich mieszkańców. Zaczniemy oczywiście od siebie, obniżając w najbliższym sezonie grzewczym temperaturę w budynkach urzędu o jeden stopień" - dodał.

Poznański magistrat poinformował, że badanie przeprowadzone w 2020 roku przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wykazało, że "ponad połowa Polaków przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie 22°C i więcej. Dlatego niezbędna jest zmiana postaw mieszkańców i zrozumienie, że kontrola oraz redukcja konsumpcji energii w obecnych czasach jest konieczna".

Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w Poznaniu jest ogromny, więc Veolia Energia Poznań S.A., która produkuje i dostarcza ciepło do ok. 60 proc. mieszkańców, podjęła wyzwanie promocji właściwych nawyków w zakresie użytkowania ciepła w ramach kampanii edukacyjnej "Stopień mniej znaczy więcej".

Kampania oparta jest na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania nawet o jeden stopień pozwala ograniczyć zużycie ciepła od 5 do 8 proc., oraz jest korzystne dla zdrowia i środowiska. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie nawet od 28 do 32 tys. ton węgla rocznie.

"Veolia Energia Poznań posiada obecnie zapasy węgla gwarantujące stabilną produkcję ciepła systemowego. Nie zwalnia nas to jednak z podejmowania wysiłków, które mogą dodatkowo umocnić bezpieczeństwo produkcji i dostaw ciepła" - zaznaczył prezes Veolii Energii Poznań S.A. Jan Pic.

Dodał, że "jest to doskonały moment, abyśmy nauczyli się, jak odpowiedzialnie korzystać z energii".

"Mam nadzieję, że tą kampanią zapoczątkujemy zmiany wśród poznaniaków w podejściu do racjonalnego korzystania z ciepła, a tym samym z zasobów. Bo wszyscy żyjemy przecież na planecie, na której się one kończą" - zaznaczył.

Porady dla mieszkańców, jak efektywnie korzystać z energii cieplnej w lokalach, można znaleźć m.in. na stronie: www.wielkopolskaenergia.pl.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl