Poznań: Specjalne środki ostrożności na targach Budma w związku z koronawirusem

Specjalne środki ostrożności w związku z ewentualnym zagrożeniem koronawirusem obowiązują na trwających od wtorku w Poznaniu Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2020. Prezes MTP zapewnia, że zwiedzający Budmę nie mają się czego obawiać.

W trwających od wtorku w Poznaniu Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2020 bierze udział blisko 1000 wystawców z ponad 30 krajów, w tym także kilkanaście firm z Chin.

Jak podkreślił we wtorek prezes zarządu Grupy MTP Przemysław Trawa, zwiedzający Budmę nie mają się czego obawiać. "Postępujemy zgodnie z regułami, które wprowadził polski rząd. Patrzymy też na to, co się dzieje na innych targach. Nasi koledzy w Monachium, we Frankfurcie mają znacznie większą liczbę chińskich firm - tam liczba stoisk znacznie przekracza 100".

Jak dodał, przedstawicieli chińskich firm na Budmie jest kilkunastu. "Oni już przechodzili nazwijmy to quasi kwarantannę lądując we Frankfurcie; tam byli wstrzymani przez kilka godzin, były badania tych osób, dopiero później przyjechali do nas" - mówił Trawa.

Dodał, że na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wprowadzone zostały środki ostrożności - "standardowe, chciałoby się powiedzieć środki bezpieczeństwa, te które stosowaliśmy w czasach, kiedy była epidemia SARS".

"To są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych. To jest suma wielu drobnych rzeczy, które jednak razem dają poczucie, czy pozwalają mieć poczucie bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Jak tłumaczył kierownik Zespołu Komunikacji Korporacyjnej Grupy MTP Przemysław Grodzki, "przy każdych targach mamy zabezpieczenie medyczne, natomiast obecnie taki punkt został wzmocniony dodatkowo o lekarza, który tu również dyżuruje z całą pozostałą ekipą". "To jest zespół, który jest odpowiedzialny za takie wstępne rozpoznanie ewentualnych przypadków zachorowań. Jest w stałym kontakcie z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wcześniejsze wszystkie zalecenia GIS również są nam znane, stosujemy się do nich" - tłumaczył.

Jak dodał, w czasie trwania targów w toaletach na terenie MTP umieszczono podajniki z płynem dezynfekującym, a także instrukcje, które zwracają uwagę na kwestię dokładnego mycia rąk. Dodatkowo odkażane są klamki i balustrady. W pawilonach rozwieszono ponadto oficjalny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w językach polskim, angielskim i chińskim. Komunikat przypomina, że w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów należy zgłosić się do punktu opieki medycznej. W widocznym miejscu znajduje się też numer telefonu - mogą tam dzwonić osoby, które zauważyły coś niepokojącego.

Grodzki tłumaczył, że gdyby do punktu medycznego zgłosiła się osoba, u której występują niepokojące objawy, "wówczas lekarz, który znajduje się na dyżurze ocenia, na ile jest to przypadek zachorowania, być może na grypę, a na ile jest to jakieś podejrzenie wirusa". "Jeżeli rzeczywiście jest uzasadniona konieczność, taki pacjent zostaje przewieziony do oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Szwajcarskiej i tam są już wdrażane dalsze procedury" - powiedział.

Dodał, że MTP nie obawia się o tegoroczną frekwencję na Budmie. Jak mówił, wydarzenie zostało wypromowane, a wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa "zachęcają do racjonalnego spojrzenia na sytuację".

"Oczywiście nie można wyeliminować, że jakieś niewielkie, minimalne ryzyko jest i ono może wpłynąć na frekwencję, ale myślimy, że po prognozach, które wykonaliśmy i potwierdzeniach od wszystkich wystawców i zwiedzających, którzy też deklarują przyjazd, nie należy spodziewać się jakichś problemów z frekwencją" - mówił.

"Budma to dla nas święto budownictwa. Jesteśmy przygotowani na przyjazd kilkudziesięciu tysięcy zwiedzających. Nie widać żadnej paniki i też apelujemy o zachowanie spokoju. Każdy gość z całej Europy, ze świata - jest mile widziany" - podkreślił Grodzki.

Tegoroczne targi potrwają do piątku 7 lutego.

W Chinach - według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia - liczba zainfekowanych wzrosła w poniedziałek do 20 tys. 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób. Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie rozwoju sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.