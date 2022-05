Poznań: Start zgłaszania projektów do 11. edycji budżetu obywatelskiego

Do 15 czerwca można składać projekty do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (PBO) – poinformował w poniedziałek magistrat. Na realizację zwycięskich pomysłów zarezerwowano 25 mln zł, o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji akcji.

Poznański magistrat podał, że podobnie jak w poprzednich edycjach PBO projekty zostaną podzielone na ogólnomiejskie i rejonowe. Maksymalna wartość realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 mln zł, a rejonowego - 800 tys. zł, czyli o 200 tys. zł więcej niż w poprzedniej odsłonie.

Wśród projektów ogólnomiejskich wydzielono, tak jak w poprzednich edycjach, tzw. Zielony Budżet, który obejmie pomysły dotyczące tworzenia np. parków, zieleńców, łąk kwietnych czy ogrodów deszczowych, a także realizacje chroniące już istniejącą roślinność.

Propozycje projektów będą przyjmowane do 15 czerwca. Każdy poznaniak może zgłosić maksymalnie trzy projekty. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania lub wysłać zgłoszenie pocztą tradycyjną. Każde zgłoszenie musi poprzeć przynajmniej 10. mieszkańców miasta.

W zasadach przeprowadzania PBO wprowadzono kilka zmian, które jak podkreślono w komunikacie magistratu, zostały wypracowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszli m.in. urzędnicy, reprezentanci mieszkańców, wnioskodawców z poprzednich lat, rad osiedli, organizacji pozarządowych, czy miejscy radni.

"Członkowie zespołu zdecydowali o zwiększeniu liczby głosów, które można oddać na poszczególne pomysły. Do tej pory były to cztery głosy - dwa na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden na Zielony Budżet) oraz dwa na rejonowe. Teraz każdy poznaniak będzie mógł zagłosować aż na siedem pomysłów. W przypadku tych ogólnomiejskich nic się nie zmieniło. Modyfikacja dotyczy projektów rejonowych, na które można będzie teraz oddać aż pięć głosów" - opisano w komunikacie magistratu.

Przewodniczący Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 Mariusz Szlendak wskazał, że zwiększenie liczby głosów wynika z faktu, iż do tej pory pojawiały się projekty rejonowe dotyczące kilku osiedli, a możliwość oddania głosu na dwa pomysły oceniono jako niewystarczającą.

W nowej, 11. odsłonie PBO osoby, które skończyły 13 lat będą mogły głosować oraz składać projekty bez zgody prawnego opiekuna - wcześniej mogli to robić jedynie dorośli.

Na realizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych zostanie 25 mln zł, czyli o 3 mln więcej niż rok wcześniej. Z tej puli 6 mln zł zarezerwowano na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet, a 19 mln zł na projekty rejonowe.

"Dodatkowe 3 mln zł członkowie zespołu postanowili przeznaczyć na projekty rejonowe, czyli pomysły, które są najbliższe mieszkańcom" - zaznaczył Szlendak.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty w nowej edycji PBO będą opiniować Komisje Dialogu Obywatelskiego, jednak nie będą one przesądzać o przyjęciu lub odrzuceniu pomysłu.

Zespół ds. PBO wprowadził również zasadę ogólnodostępności projektów. Zgodnie z nią zwycięskie pomysły powinny być realizowane w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

"Zdecydowano także, że urząd i miejskie jednostki organizacyjne nie mogą podejmować działań dotyczących promowania konkretnego projektu, w tym wydatkowania pieniędzy publicznych na ten cel, na wszystkich etapach PBO23" - zaznaczono w komunikacie magistratu.

Zgłoszenia projektów do PBO będą przyjmowane do 15 czerwca. Po kilkuetapowej weryfikacji i opiniowaniu wniosków ostateczna lista pomysłów zostanie ogłoszona na początku października. Głosowanie nad projektami potrwa od 10 do 31 października, a ogłoszenie wyników PBO 2023 ma nastąpić do 30 listopada.

