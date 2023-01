Poznań: Targi BUDMA otwarte

Do piątku potrwają otwarte we wtorek w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. To 31. edycja wydarzenia, towarzyszą jej m.in. targi WinDoor-tech, Forum Designu i Architektury D&A oraz Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński w trakcie ceremonii otwarcia tegorocznej BUDMY na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podkreślił, że branża budowlana to "koło zamachowe polskiej gospodarki, które się kręci mimo bardzo trudnych okoliczności".

Wskazał przy tym, że pomimo pandemii COVID-19, kryzysu energetycznego i wojny na Ukrainie branża budowlana przynosi blisko 7 proc. wartości dodanej polskiej gospodarki. Zaznaczył, że w budownictwie zatrudnionych jest 1,3 mln osób.

"Branża budowlana to kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę oddawanych do użytku mieszkań. 2021 r. - rekordowy w kilkudziesięcioletniej historii - 235 tys. mieszkań. Zeszły rok okazał się jeszcze lepszy - 238 tys. mieszkań oddanych do użytkowania. To naprawdę pokazuje, że jesteśmy branżą odporną na te wszystkie problemy" - ocenił.

Zapewnił, że resort rozwoju i technologii stara się wspierać i stymulować procesy, które mogą pomóc firmom z branży budowlanej.

"Prowadzimy w MRiT taką deregulację prawa budowlanego (…). Prowadzimy reformę planowania przestrzennego, która spowoduje, że w łatwiejszy sposób samorządy będą mogły planować przestrzeń. A to jest pewna podstawa przed wkroczeniem firm budowlanych" - powiedział wiceminister.

Jak dodał, resort rozwoju chce, żeby proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego był sprawniejszy. "Cały czas wspieramy budownictwo społeczne i komunalne" - zapewnił.

Jak podali organizatorzy, w tegorocznych targach BUDMA i towarzyszących im targach produkcji okien, drzwi i fasad WinDoor-tech uczestniczy ponad 600 wystawców z ponad 40 krajów. Prezentujące się firmy to zarówno liderzy rynku, twórcy innowacji, producenci, ale także firmy dopiero wchodzące na rynek sektora budowlano-architektonicznego.

W ramach BUDMY zaplanowano m.in. konferencje, prezentacje i prelekcje, dotyczące np. zmian w przepisach prawnych, najnowszych rozwiązań produktowych, "technologii jutra" w budownictwie, czy trendach w architekturze.

Dla odwiedzających przygotowano m.in. "Monteriadę", czyli pokazy na żywo montażu wyrobów stolarki okiennej, które będą odbywać się przez pierwsze trzy dni targów.

Dla fachowców zajmujących się pracami budowlanymi i wykończeniowymi oraz "złotych rączek" przygotowano specjalną strefę, w ramach której zorganizowano szkolenia praktyczne, prezentacje technologii, materiałów budowlanych i narzędzi stosowanych w pracach wykończeniowych.

Z kolei osoby, które zwracają uwagę na możliwości oraz potencjał technologii prefabrykacji budynków drewnianych w nowoczesnym budownictwie XXI w., będą miały okazję wysłuchania ekspertów na konferencji pt. "Drewno - budowlanym materiałem przyszłości", która odbędzie się 2 lutego.

Jednym z targowych wydarzeń będzie także konferencja "Zero, a cieszy", podczas której będzie można spotkać, wysłuchać i porozmawiać z ekspertami projektującymi i budującymi indywidualne domy zero-energetyczne, jak również z właścicielami takich domów, którzy przeszli cały proces od podjęcia decyzji, poprzez projektowanie, budowę, a następnie mieszkanie w takich domach.

Dla odwiedzających przygotowano także Strefę Porad Budowlanych, gdzie można skorzystać z konsultacji i wsparcia projektantów wnętrz oraz innych specjalistów z branży.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA, którym towarzyszą Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad WINDOOR-TECH, Forum Designu i Architektury D&A, Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina oraz Forum Gospodarcze Budownictwa BUILD4FUTURE potrwają do piątku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl