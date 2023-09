Poznań: Trwa Europejski Tydzień Mobilności 2023

"Oszczędzaj energię" - to hasło tegorocznego, 22. Europejskiego Tygodnia Mobilności. W jego ramach najbliższy piątek, 22 września, będzie Dniem bez Samochodu. Tego dnia po okazaniu ważnego dowodu rejestracyjnego będzie można bezpłatnie podróżować m.in. na liniach ZTM Poznań.

Celem Europejskiego Tygodnia Mobilności jest promocja ekologii, bezpieczeństwa i zrównoważonej mobilności. Od 22 lat instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i miasta biorą udział w Europejskim Tygodniu Mobilności (ETM), zachęcając do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców.

"Tegoroczny temat przewodni kampanii - +Oszczędzaj energię+ zachęca do przemieszczania się w sposób pozwalający bardziej ekonomicznie korzystać z zasobów naturalnych. Doskonale wpisuje się w to motto sprawna i pewna komunikacja zbiorowa, która umożliwia mniejsze zużywanie energii w przestrzeni miejskiej w porównaniu do poruszania się samochodem. Transport zbiorowy, dzięki nowoczesnemu taborowi pozytywnie wpływa na środowisko naturalne oraz na nasze zdrowie. Do przystanku musimy dojść - mamy zatem zagwarantowaną choćby minimalną dawkę ruchu" - podkreślił Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

ZTM zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej na co dzień i wskazuje, że "im więcej osób będzie podróżować tramwajami i autobusami, tym lepiej będzie skomunikowana aglomeracja poznańska".

"Warto - podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności - choć raz przesiąść się z samochodu na tramwaj lub autobus. Warto spróbować i zostać z komunikacją zbiorową już na stałe" - podkreślono.

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności piątek, 22 września, będzie Dniem bez Samochodu. Tego dnia - zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania - każdy będzie mógł podróżować na liniach ZTM Poznań za darmo; warunkiem będzie okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu (jeden dowód - jedna osoba).

Wspólnie z Poznaniem zrównoważony transport promować będzie również samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jak przypomniano, w 2012 r. oba samorządy wprowadziły Bilet Bus-Tramwaj-Kolej, który jest systematycznie udoskonalany. Samorządy współpracują także przy projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

"Z okazji Dnia bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego auta będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich oraz Polregio w obrębie województwa wielkopolskiego i przesiąść się na transport ZTM" - zaznaczono.

Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności 2023 pracownicy Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg Miejskich będą wkładać za wycieraczki samochodów zaparkowanych w strefie ulotki zachęcające kierowców do skorzystania z możliwości darmowych przejazdów w dniu 22 września na liniach ZTM na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu. To wspólna akcja Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich, mająca na celu zachęcenie zmotoryzowanych do podróży transportem publicznym.

