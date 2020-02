Poznań: Trwa nabór wniosków do programu likwidacji azbestu

Do końca kwietnia można składać wnioski o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W tym roku na realizację programu Miasto Poznań przeznaczy 330 tys. zł. Maksymalna możliwość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy wynosi 33 tys. zł.

Jak przypomniano w poniedziałek na konferencji prasowej, wyroby azbestowe były popularnym środkiem używanym w budownictwie.

"Dzisiaj już wiemy, że materiały te wywołują wiele dolegliwości, m.in. azbestozę czy choroby nowotworowe. W 1997 roku weszła w życie ustawa, która zakazuje produkcji i wprowadzania na rynek wyrobów zawierających azbest. Obecnie funkcjonujące przepisy zobowiązują właścicieli i zarządców nieruchomości do usunięcia tego materiału do 2032 roku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego chcemy wesprzeć naszych mieszkańców w tym procesie" - podkreśliła zastępczyni prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska.

Jak dodała, dzięki miejskiemu programowi "Azbest" na likwidację szkodliwego materiału można uzyskać do 100 proc. zwrotu udokumentowanych kosztów netto. Kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać 1000 zł za 1 tonę usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.

Wnioski w ramach programu mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacje są udzielane wtedy, gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią, czyli np. w razie wymiany pokryć dachowych, przegród, elewacji czy innych elementów budowlanych na i w obiektach.

Aby otrzymać dotację, należy nie tylko złożyć wniosek i podpisać umowę o udzielenie dotacji, ale także dokonać demontażu wyrobów zawierających azbest. Należy również przetransportować te elementy i unieszkodliwić je na składowisku odpadów niebezpiecznych. Następnie trzeba złożyć rozliczenie dotacji.

Pieniądze zostaną przekazane wnioskodawcy w terminie nieprzekraczalnym do 15 października 2020 r. po zakończeniu inwestycji, złożeniu rozliczenia dotacji i po sprawdzeniu rozliczenia - podał magistrat.

Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej.

Szczegóły na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce "Poznań usuwa azbest".

Urząd Miasta Poznania wskazał, że dotacje udzielane będą do wyczerpania funduszy. W budżecie na 2020 r. zabezpieczono na ten cel 330 tys. zł. Maksymalna możliwość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy wynosi 33 tys. zł. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do urzędu.