Poznań: Uchodźcy będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej

Z 30 do 60 dni wydłużono okres ważności zaświadczeń uprawniających ukraińskich uchodźców do darmowych przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu. Do tej pory z tego typu pomocy skorzystało ponad 25 tys. osób – podał w piątek poznański magistrat.

Podstawą do otrzymania zaświadczenia uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w Poznaniu jest okazanie ukraińskiego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy 24 lutego lub w późniejszym okresie. "Do tej pory po zaświadczenie o bezpłatną komunikację zgłosiło się ponad 25 tys. osób" - podał magistrat.

Magistrat poinformował, że okres ważności wszystkich dotychczas wydanych zaświadczeń uprawniających uchodźców do bezpłatnych przejazdów na liniach Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) został przedłużony z 30 do 60 dni, a każde nowe zaświadczenie jest od piątku wydawane na okres 60 dni.

Ukraińscy uchodźcy mogą otrzymać dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w punkcie recepcyjnym na Międzynarodowych Targach Poznańskich lub w punktach obsługi klienta ZTM. "W przypadku już wydanych zaświadczeń - nie trzeba zgłaszać się do punktów ZTM lub na MTP, okres obowiązywania dokumentu wydłużono automatycznie" - zaznaczono w komunikacie.

