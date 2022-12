Poznań: W 2022 roku PINB skontrolował 30 obiektów wielkopowierzchniowych

W 2022 roku pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania skontrolowali 30 obiektów wielkopowierzchniowych. Były to zarówno nieruchomości mieszkalne wielorodzinne, produkcyjne, magazynowe, jak i obiekty użyteczności publicznej.

Za właściwy stan techniczny obiektów wielkopowierzchniowych odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Co najmniej dwa razy w roku - w terminach do 31 maja i do 30 listopada - powinni zlecać osobom z uprawnieniami budowlanymi sprawdzenie stanu technicznego obiektu. O wnioskach musi zostać powiadomiony powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku nieprawidłowości, mogących skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, zarządzający obiektem zobowiązani są do ich natychmiastowego usunięcia.

"Od momentu wejścia w życie szczegółowych przepisów dotyczących kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, a więc od 2007 roku, nie ograniczyliśmy się nigdy do prowadzenia rejestru takich budynków, do analizy treści przesłanych nam zawiadomień o wynikach kontroli, zlecanych przez właścicieli lub zarządców. Ważnym obszarem naszej aktywności zawsze były, i pozostaną, prewencyjne działania kontrolne, podczas których sprawdzamy także stan techniczny obiektów wielkopowierzchniowych" - zaznaczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania Paweł Łukaszewski.

Dodał, że tak było również w 2022 roku, kiedy to inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego skontrolowali zarówno sposób wywiązywania się przez właścicieli lub zarządców obiektów wielkopowierzchniowych ze swych ustawowych obowiązków, jak i przyjrzeli się stanowi technicznemu tego rodzaju budowli.

Jak podano, w 2022 roku pracownicy PINB przeprowadzili 30 kontroli obiektów wielkopowierzchniowych; to o 14 więcej niż w 2021 roku. Kontrole obejmowały zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, produkcyjne, magazynowe, jak i obiekty użyteczności publicznej.

Podczas kontroli inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów takich jak np. budynek Sądu Okręgowego przy Al. Marcinkowskiego czy też centra handlowe, jak Galeria Dębiec czy galeria przy ul. Druskienickiej 12.

PINB podał, że wszystkie skontrolowane budynki mogą być bezpiecznie użytkowane. Mimo to, w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości 10 obiektów. Zastrzeżenia inspektorów dotyczyły m.in. stanu technicznego zewnętrznych i wewnętrznych elementów budynków, np. zarysowań, spękań na elewacjach oraz zacieków i zawilgoceń ścian, które nie stwarzają jednak zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników obiektów oraz osób postronnych.

"W odniesieniu do 10 spośród 30 skontrolowanych budynków zostaną wszczęte postępowania administracyjne, których celem będzie wyegzekwowanie - od ich właścicieli bądź zarządców - usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości" - wskazał Łukaszewski.

Według danych z końca listopada na terenie Poznania znajduje się 747 obiektów wielkopowierzchniowych. To zarówno budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw, jak i inne obiekty budowlane, np. wiaty, o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw.

Prewencyjne kontrole obiektów wielkopowierzchniowych zostaną przeprowadzane także w 2023 roku.

