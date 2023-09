Poznań: W czwartek start Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future

Ponad 1 tys. uczestników, m.in. przedsiębiorców i samorządowców, weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek na Międzynarodowych Targach Poznańskich dwudniowym Kongresie Odbudowy Ukrainy Common Future.

Dyrektor ds. organizacji kongresów i konferencji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Martyna Dera zapowiedziała podczas poniedziałkowego briefingu, że udział w dwudniowym kongresie Common Future potwierdziło ponad 1 tys. uczestników, a w 40 debatach wystąpi ponad 100 panelistów. Dodała, że uczestnicy kongresu będą poruszać tematy z obszarów związanych m.in. z budownictwem, transportem czy sprawami ubezpieczeniowymi.

Prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski powiedział, że pomysł zorganizowania kongresu poświęconego odbudowie Ukrainy zrodził się po dyskusjach z polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami m.in. w trakcie targów Budma.

"Merytoryka tego kongresu będzie - mogę powiedzieć dosyć odważnie - najlepsza z tego, co do tej pory było zaprezentowane w Polsce. I mam nadzieję, że będzie dobrym drogowskazem dla polskich firm, również dla firm z innych państw w Europie, żeby prawidłowo rozpocząć ten proces współpracy" - powiedział.

Kobierski zapowiedział, że MTP chcą, by po zwycięstwie Ukrainy w wojnie kolejny tego typu kongres został zorganizowany w jednym z miast naszych wschodnich sąsiadów.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że Polska od pierwszych dni wojny odgrywa rolę hubu dla pomocy humanitarnej i militarnej udzielanej Ukrainie. Wyraziła przekonanie, że nasz kraj będzie również pełnił podobną role przy odbudowie zniszczeń wojennych.

"Dziś, kiedy podmioty gospodarcze z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, czy ostatnio niezwykle żywo obecnej na polskim rynku Korei Południowej, interesują się odbudową Ukrainy, mówią, że ten pierwszy krok będą wykonywać na pewno z Polski. A zatem jest to czas nie tylko do dyskusji, ale też do zawierania konkretnych umów i wzięcia udziału w procesach inwestycyjnych na Ukrainie już dziś" - mówiła.

Zaznaczyła przy tym, że na Ukrainie działa obecnie ponad 600 polskich firm. "Chcielibyśmy, aby ten potencjał polskiej gospodarki na Ukrainie zwiększyć, aby w tych obszarach gdzie Ukraina żyje, odbudowuje się czy też buduje się, aby tam polskie podmioty rzeczywiście brały udział" - powiedziała. Dodała przy tym, że w zachodniej części Ukrainy obecnie są już prowadzone duże inwestycje szpitalne czy drogowe.

Emilewicz zapewniła, że w poznańskim kongresie będą uczestniczyć wszystkie organizacje biznesowe reprezentujące przedsiębiorców z Polski i z Ukrainy, działające zarówno na terenie Polski jak i u naszych wschodnich sąsiadów. Dodała, że w spotkaniu planuje wziąć udział prezydent Andrzej Duda.