Poznań: W maju rozpoczną się prace przy wyeksponowaniu palatium Mieszka I

W maju rozpoczną się prace przy wyeksponowaniu pozostałości palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W miejscu dawnego pałacu pierwszego władcy Polski wykonana zostanie przestrzenna ekspozycja z artystycznego szkła.

Relikty palatium Mieszka I w 1999 r. odkryła poznańska archeolog prof. Hanna Kóćka-Krenz. Pozostałości pałacu i kaplicy pałacowej znajdują się pod kościołem Najświętszej Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim.

Poznański magistrat poinformował, że w miejscu dawnego pałacu Mieszka I zostanie wykonana przestrzenna ekspozycja z artystycznego szkła, która będzie miała formę obrysu wokół kościoła. "Konstrukcja pokaże założenia architektoniczne budowniczych z X wieku" - zaznaczono. Poinformowano, że wykonawca jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe rozpoczną się w maju, a projekt ma zostać zrealizowany do końca roku.

Monika Ryźlak z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wyjaśniła, że instalacja będzie uproszczonym i symbolicznym odtworzeniem kształtu zasypanych pozostałości pałacu. "Boczne ściany wykonane zostaną z reliefowego, artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Górne powierzchnie instalacji zrobione będą z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanym trwale tekstem" - opisała. Po zmroku ekspozycja będzie podświetlana.

Według projektu trasa spacerowa przy kościele zostanie utwardzona kostką brukową, a dla zwiedzających zainstalowane zostaną kamienne siedziska. Zaplanowano także nowe nasadzenia drzew i krzewów. "Miejsce, w którym znajdował się warsztat złotnika symbolicznie upamiętni drewniana posadzka" - podano w komunikacie.

Obok świątyni stanie makieta przedstawiająca dwa odlewy z brązu ukazujące przenikające się wzajemnie mury Kościoła NMP i Palatium Mieszka I. O zabytku informować będą napisy w języku Braille'a. Wewnątrz kościoła będzie udostępniona multimedialna prezentacja na temat historii palatium.

"Przygotowany zostanie także cykl prezentacji szczegółowych, rozwijających informacje na temat mieszkańców grodu oraz ówczesnych kontaktów kulturowych i gospodarczych. Przybliżone zostaną również tysiącletnie dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - poinformowano. Prezentacje będą dostępne w wersjach dla dorosłych i dla dzieci.

Zgodnie z projektem "Tu się wszystko zaczęło" na obszarze Ostrowa Tumskiego zostanie także ukazany przebieg wałów grodu z czasów Mieszka I. Miejsca dawnych obwarowań zostaną wyznaczone za pomocą elementów z brązu, na których zaznaczone zostaną zarysy trzech wałów grodu oraz informacja o dacie ich powstania. Cała przestrzeń będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt "Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" jest realizowany w partnerstwie Miasta Poznań, Muzeum Archeologicznego i Archidiecezji Poznańskiej. Jego wartość to ponad 10,5 mln zł, w tym ok. 8,2 mln zł to dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.