Poznań: W pierwszych 60 tramwajach zainstalowano terminale do płatności zbliżeniowych

Na przełomie lutego i marca powinien zakończyć się montaż terminali do zbliżeniowych płatności za bilet w tramwajach MPK Poznań. Jak dotąd urządzenia zainstalowano w 60 pojazdach szynowych - podał w środę Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

W komunikacie ZTM wskazano, że w autobusach i tramwajach MPK Poznań ma działać blisko 560 terminali do płatności zbliżeniowych. Umożliwią one kupno jednorazowych biletów czasowych oraz biletów 24-godzinnych przy użyciu karty płatniczej lub smartfona obsługującego technologię HCE lub NFC. Zarząd poinformował, że system działa już w autobusach wszystkich operatorów komunikacji podmiejskiej.

ZTM wskazał, że obecnie rozpoczęła się największy etap wdrażania systemu terminali do płatności zbliżeniowych. "W pierwszej kolejności są one montowane w tramwajach. W 60 pojazdach stacjonujących w zajezdni przy ulicy Głogowskiej montaż już się zakończył, a zakończenie całości prac w tramwajach planowana jest na przełomie lutego i marca" - podano w komunikacie.

W informacji Zarządu zaznaczono, że po zakończeniu montażu terminali w tramwajach, urządzenia zaczną być instalowane w autobusach MPK Poznań. "Z uwagi na bardzo dużą liczbę urządzeń, zakończenie prac związanych z uruchomieniem systemu w całej aglomeracji jest planowane w I kw. 2023 r." - podkreślono.

Pojazdy, w których system zbliżeniowej płatności już działa są oznakowane specjalnymi naklejkami. "Nowy system znacznie rozszerza sieć sprzedaży, ponieważ nie ma potrzeby zakupu papierowego biletu przed wejściem do pojazdu. Należy pamiętać o tym, że bilet nie jest drukowany, a terminal nie drukuje potwierdzenia transakcji" - podkreślono w komunikacie. Jak opisano, pasażer ma wybrać na ekranie terminala rodzaj biletu, a następnie musi przyłożyć do czytnika kartę płatniczą lub smartfon obsługujący technologię HCE lub NFC.

"Dla każdej transakcji zakupu biletu system generuje specjalny numer, tzw. token w postaci ciągu znaków. W przypadku kontroli uprawnienie do przejazdu potwierdzamy kartą płatniczą lub urządzeniem mobilnym, w zależności od tego, w jaki sposób realizowaliśmy transakcję. W praktyce osoba kontrolująca nie ma dostępu ani do numeru karty ani do środków na koncie pasażera. Po zbliżeniu karty lub smartfona do czytnika kontroler dostaje jedynie potwierdzenie, czy w momencie kontroli dany pasażer posiada zakupiony i ważny bilet" - opisano w komunikacie ZTM.

Informacje dotyczące nowej możliwości zakupu biletów w poznańskiej komunikacji znajdują się na stornie www.opspoznan.pl, na której będzie można np. sprawdzić historię kupionych biletów, wystąpić o fakturę lub złożyć reklamację.

