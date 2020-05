Poznań: W poniedziałek początek naboru projektów do budżetu obywatelskiego

Od poniedziałku do końca czerwca potrwa nabór projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. W najnowszej edycji akcji do rozdysponowania będzie łącznie 21 mln zł, w tym 4 mln zł na rozwój terenów zielonych.

Poznański magistrat poinformował w komunikacie, że każdy mieszkaniec może zgłosić do budżetu obywatelskiego maksymalnie trzy projekty. "Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w ciągu trzech dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców" - podano. Do października projekty będą w kilku etapach weryfikowane i opiniowane przez urzędników.

Chętni mogą składać projekty o charakterze rejonowym i ogólnomiejskim. Tak jak w poprzednich edycjach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) miasto zostanie podzielone na 13 rejonów. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz, przy czym głosujący nie musi być zameldowany w Poznaniu. Nie ma również ograniczenia wiekowego. "Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego" - podkreślono.

Nowością w PBO jest wprowadzenie Zielonego Budżetu. W jego ramach o dofinansowanie powalczą projekty tworzenia parków, skwerów, zieleńców czy łąk kwietnych. "Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do tej kategorii jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyło zieleni" - zaznaczono w komunikacie.

W najnowszej edycji akcji do rozdysponowania będzie łącznie 21 mln zł, w tym 15 mln zł przeznaczono na projekty rejonowe. Na projekty ogólnomiejskie zarezerwowano 6 mln zł, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, a rejonowego - 600 tys. zł.

"O tym, czy projekt ma być wliczony do Zielonego Budżetu będzie decydował sam wnioskodawca" - wyjaśnili urzędnicy dodając, że pomysły dotyczące zieleni miejskiej można także zgłaszać do puli projektów rejonowych.

W związku z wprowadzeniem do budżetu obywatelskiego nowej kategorii inwestycji w tereny zielone, zmieniono zasady głosowania. Mieszkańcy będą mogli oddać łącznie cztery, a nie jak dotąd trzy głosy: po dwa na projekty rejonowe, jeden ogólnomiejski i kolejny na pomysł zaliczony do Zielonego Budżetu.

Podobnie jak w poprzednich odsłonach akcji, głosowanie będzie odbywać się drogą elektroniczną. "Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły oddać głos w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Punkty do głosowania tworzyć nadal mogą także rady osiedli" - zaznaczono w komunikacie magistratu.

Nabór projektów potrwa do końca czerwca, a zatwierdzenie ostatecznej listy pomysłów zakwalifikowanych do PBO zaplanowano na drugą połowę października. Głosowanie rozpocznie się 23 października i potrwa do 20 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada.

Projekty do budżetu obywatelskiego można składać za pośrednictwem strony internetowej https://budzet.um.poznan.pl/pbo21/.