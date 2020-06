Poznań: W porcie lotniczym tłoku nie ma; na razie samoloty latają tylko do Warszawy

Dwa przyloty z Warszawy i dwa wyloty do stolicy kraju są obsługiwane od poniedziałku na poznańskim lotnisku Ławica. Port lotniczy wdrożył procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem koronawirusem; na razie zainteresowanie lotami nie jest duże.

W związku z wznowieniem od 1 czerwca krajowych połączeń lotniczych, pasażerowie mogą podróżować na linii Poznań-Warszawa dwa razy dziennie. Rejsy z Poznania do Warszawy zaplanowano na godz. 9.30 i 19.30; loty z Warszawy do Poznania odbywać się będą o godz. 7 i 17.

Rzecznik prasowy poznańskiego lotniska Błażej Patryn powiedział PAP, że na razie zainteresowanie rejsami jest niewielkie. W poniedziałek pierwszym samolotem z Warszawy przyleciało 11 pasażerów. Bilety na pierwszy lot ze stolicy Wielkopolski do stolicy kraju nabyły 22 osoby, ostatecznie do samolotu wsiadło 10 osób.

Patryn powiedział, że w porcie lotniczym wdrożono szereg rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Do terminalu mogą wchodzić wyłącznie pasażerowie z kartami pokładowymi, względnie osoby opiekujące się niepełnoletnimi lub osobami niepełnosprawnymi. Obiekt został podzielony na część przylotów i wylotów, tak by pasażerowie z tych stref nie mieli ze sobą kontaktu.

"Pasażerowie mają świadomość obecnej sytuacji, nie mają problemu z dostosowaniem się do obostrzeń. Na razie tłoku nie ma, nikt postronny nie próbował dostać się do terminalu. Tak spokojnie będzie prawdopodobnie do czasu uruchomienia połączeń międzynarodowych - na to teraz czekamy" - powiedział Patryn.

W poznańskim porcie lotniczym zostały wytyczone ścieżki, którymi mogą poruszać się pasażerowie. Zasłonięto również część krzeseł w halach lotniska, tak aby oczekujący na rejs nie siadali obok siebie. Przy wejściu do budynku i w toaletach zamontowano dodatkowe dozowniki z płynem dezynfekującym.

Rzecznik zapewnił, że obecnie poznańskie lotnisko nie ma kłopotu z obsadą wszystkich stanowisk obsługi podróżnych.

W 2019 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsłużył prawie 2,4 mln pasażerów, niemal o 3 proc. więcej niż zakładał plan władz lotniska. Według danych portu w latach 2017-2019 Ławica zanotowała wzrost ruchu lotniczego sięgający 12,7 proc. W 2020 r. wielkopolskie lotnisko miało obsługiwać łącznie 79 tras, w tym osiem nowych kierunków czarterowych.