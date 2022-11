Poznań: W rocznicę śmierci Roberta Gamble'a premiera filmu o jego życiu

Film "Mów mi Bob" o Robercie Gamble, wydawcy, pastorze, radiowcu, mentorze ruchu AA i filantropie będzie miał premierę w czwartek na antenie TVP3 Poznań. Robert D. Gamble zmarł 17 listopada 2020 roku.

Jak powiedział PAP wieloletni współpracownik Gamble'a, dyrektor i współzałożyciel wydawnictwa Media Rodzina Bronisław Kledzik życie Boba "to była jedna wielka misja". Niektóre aspekty działalności w Polsce związanego z Poznaniem Amerykanina szkocko-irlandzkiego pochodzenia przybliża film w reżyserii Włodzimierza Niklasiewicza.

"Mów mi Bob" to dokument prezentujący m.in. unikatowe materiały archiwalne ze studia Radia Obywatelskiego czy z Wigilii pod Rondem w Poznaniu. W filmie znalazły się również wypowiedzi osób znających Roberta Gamble'a z różnych obszarów jego działalności.

Alicja Mielcarzewicz-Cabanek z wydawnictwa Media Rodzina poinformowała PAP, że w filmie zobaczyć można m.in. Bożenę Plotę opowiadającą o historii Radia Obywatelskiego, Ewę Woydyłło-Osiatyńską wspominającą działalność Boba na rzecz Anonimowych Alkoholików oraz Magdę i Lecha Jęczmyków opowiadających o inspirujących początkach pobytu Roberta Gamble'a w Polsce.

W dokumencie wysłuchać można także o. Tomasza Dostatniego mówiącego o religijnym znaczeniu dzieł pastora, Bronisława Kledzika, wspominającego wydawniczy aspekt działalności bohatera filmu, i Waldemara Matyję opowiadającego o przyjaźni zapoczątkowanej zaangażowaniem Boba w sprawy Poznańskiego Czerwca 1956.

"Życie Boba to była jedna wielka misja. Dla niego dzień był udany, jeśli mógł komuś pomóc - wtedy promieniał. Pomagał nie tylko materialnie, równie ważna była pomoc duchowa. Stąd Radio Obywatelskie, którego dewiza brzmiała: Radio, które słucha ciebie. Stąd Wigilia pod Rondem, na którą przychodzili głównie bezdomni. Stąd pomoc, jaką świadczył wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Z tej misji pomocy zrodziło się wydawnictwo Media Rodzina, czego zapowiedzią byłą pierwsza książka, którą wydał: +Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły+" - powiedział PAP Bronisław Kledzik.

W czwartek wieczorem film zostanie zaprezentowany na antenie TVP3 Poznań.

Robert D. Gamble urodził się 9 marca 1937 roku. Jego pradziadkiem był James Gamble, Irlandczyk o szkockich korzeniach, który w 1819 roku przypłynął do Ameryki. W 1837 roku wraz z Williamem Procterem założył przedsiębiorstwo Procter & Gamble.

Ukończył studia z literatury na Harvardzie, potem przez dwa i pół roku służył w marynarce. Studiował teologię. Miał parafię w Bostonie, a jednocześnie, w latach 1980-92, służył jako kapelan bostońskiego szpitala. W 1992 roku zamieszkał na stałe w Polsce.

Przez znajomych Polaków nawiązał kontakt z grupą AA w Poznaniu. Przysyłał do Polski amerykańskich terapeutów i zapraszał polskich terapeutów na szkolenia do Ameryki. W walny sposób przyczynił się do rozwoju ruchu AA w Polsce.

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych założył w Poznaniu Radio Obywatelskie.

W 1992 roku postanowił wydać po polsku poradnik "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły". W Poznaniu wynajął pokój w salezjańskim domu parafialnym na Winogradach. Po latach kupił tę willę i do dziś wydawnictwo Media Rodzina ma w niej siedzibę.

W 1999 roku przywiózł brytyjskie wydanie książki "Harry Potter and the Philosopher's Stone" i zdecydował o wydaniu jej w Polsce.

Przez kilkanaście lat każdą Wigilię spędzał w przejściu podziemnym pod rondem Kaponiera w Poznaniu. Organizował tam świąteczny poczęstunek dla bezdomnych i nie tylko.

Za zasługi w rozwoju ruchu AA w Polsce prezydent RP odznaczył go w 1999 roku Krzyżem Oficerskim Orderu RP. W 2015 roku otrzymał Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", a rok później odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Poznania".

We wrześniu przed siedzibą wydawnictwa Media Rodzina odsłonięty został pomnik Roberta Gamble'a. Jego autorem jest poznański rzeźbiarz Robert Sobociński.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl