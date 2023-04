Poznań: W tym roku 17,5 mln zł na remonty dróg w mieście

W tym roku na remonty dróg w Poznaniu samorząd miasta wyda ponad 17,5 mln zł, czyli kwotę podobną do ubiegłorocznej – poinformował poznański magistrat. We wtorek zacznie się naprawa ul. Umultowskiej, która potrwa maksymalnie do połowy maja.

Cytowany w komunikacie magistratu zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zapewnił, że planując naprawy dróg, urzędnicy biorą pod uwagę także inne inwestycje, remonty odbywające się w okolicy i plany gestorów sieci uzbrojenia podziemnego.

"Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym na remonty dróg w Poznaniu mamy zarezerwowane ponad 17,5 mln zł. Część z zaplanowanych w tym roku prac odbywać się będzie w nowych lokalizacjach, a niektóre będą kontynuacją działań z poprzednich lat. Szczególnie remonty dłuższych i ważniejszych ulic, jak np. Warszawskiej, często prowadzone są etapami tak, by nie tworzyć długotrwałych utrudnień dla kierowców" - zaznaczył Wiśniewski.

W informacji urzędu miasta podkreślono, że zakończono już pierwszy z tegorocznych remontów - ułożono nową nawierzchnię na ul. Nad Wierzbakiem, na odcinku od ul. Litewskiej do ul. Grudzieniec. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) poinformował, że we wtorek rozpocznie się pierwszy etap remontu nawierzchni jezdni na ul. Umultowskiej, na pasie w kierunku centrum od ul. Wachowiaka do ul. Sarmackiej. Prace na kolejnych odcinkach ul. Umultowskiej mają zakończyć się maksymalnie do połowy maja.

"Po ich zakończeniu pracownicy Zakładu Robót Drogowych przeniosą się w inną część Poznania. W związku z tym, że zakończyły się prace przy przebudowie torowiska i jezdni na ul. 28 Czerwca 1956 r. można w tym roku rozpocząć remont na ul. Roboczej na Wildzie. Roboty zaplanowane są pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Sikorskiego, przy czym wyłączony z nich zostanie fragment, na którym jest już ułożona nowa nawierzchnia. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia robót nie zostały jeszcze ustalone, ale prace mają być prowadzone w maju i czerwcu" - opisano w komunikacie magistratu.

Dodano, że w czasie wakacji planowana jest wymiana nawierzchni na ul. Strzeszyńskiej, na odcinku od ul. Lutyckiej do skrzyżowania z ul. Omańkowskiej. Z kolei spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, na zlecenie ZDM, ma prowadzić latem remont kolejnego odcinka ul. Warszawskiej - prace zaplanowano na północnej, prowadzącej w kierunku centrum jezdni, pomiędzy ul. św. Michała i ul. Krańcową oraz na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej.

Cytowany w komunikacie zastępca dyrektora ZDM ds. utrzymania Ireneusz Woźny zapewnił, że oprócz głównych ulic remontowane mają być również te o znaczeniu lokalnym. "Dla przykładu w kwietniu prace mają odbywać się na ul. Żabiej na Junikowie, a w maju na ul. Kutnowskiej. Te remonty prowadzone są często we współpracy z lokalnymi radami osiedli" - dodał.

