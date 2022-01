Poznań: W ub. roku Oddział Celny w Poznaniu zatrzymał ponad 890 tys. sztuk podróbek i towarów niebezpiecznych

W 2021 roku funkcjonariusze Oddziału Celnego w Poznaniu zatrzymali ponad 890 tys. sztuk podróbek i towarów niebezpiecznych. Łączna wartość zajętych produktów wyniosła blisko 37,5 mln zł.

Jak podkreśliła w środę rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Krajowa Administracja Skarbowa dba, aby importowane produkty były bezpieczne w użytkowaniu i posiadały oryginalne znaki towarowe.

"W Wielkopolsce największą praktykę i doświadczenie w tym zakresie mają funkcjonariusze Oddziału Celnego w Poznaniu. W kilku ostatnich latach zatrzymali oni wiele towarów, które nie spełniały warunków przewidzianych dla produktów bezpiecznych oraz artykułów z podrobionym, zastrzeżonym znakiem towarowym znanych, światowych marek. Nie inaczej było w roku ubiegłym" - zaznaczyła Spychała-Szuszczyńska.

Jak wskazała, wśród zatrzymanych w 2021 roku towarów były papierosy elektroniczne, telefony, smartwatche, maski i rękawiczki medyczne, przyrządy do pomiaru ciśnienia, pamięci przenośne, monitory LCD, odkurzacze automatyczne, zabawki, głośniki, słuchawki, zasilacze i ładowarki, a także terminale komputerowe, laptopy, konsole do gier, lampy led, czy bezprzewodowe stacje pogody. Wśród zatrzymanych towarów znalazły się również urządzenia do masażu, napoje gazowane, pamięci ram, odzież, torebki damskie, urządzenia diagnostyczne, alkomaty, kontrolery do gier komputerowych, obuwie czy kable USB.

Spychała-Szuszczyńska podkreśliła, że we wszystkich przypadkach organy nadzoru rynku, jak i kancelarie prawne reprezentujące właścicieli zastrzeżonych znaków towarowych, potwierdziły zasadność podjętych działań.

"Na rynek nie trafiły towary zagrażające bezpieczeństwu potencjalnych użytkowników oraz podróbki o łącznej wartości blisko 37,5 miliona złotych" - wskazała Spychała-Szuszczyńska.

