Poznań: W weekend na MTP Targi LOOK & beautyVISION

Przez cały weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich doświadczeni fachowcy, a także amatorzy, którzy interesują się tematyką pielęgnacji ciała i włosów, będą poznawać najnowsze trendy oraz innowacyjne produkty w ramach targów LOOK & beautyVISION.

Jak podkreślają organizatorzy targów, fryzjerstwo oraz kosmetyka należą do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż.

"Ze względu na wymaganą od ekspertów w tym fachu kreatywność, oczekuje się od nich ciągłego rozwoju umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Dlatego tak ważną część Targów LOOK & beautyVISION stanowią merytoryczne szkolenia oraz profesjonalne pokazy. Eksperci dzielą się całym arsenałem wskazówek od wyboru odpowiednich akcesoriów i narzędzi, po metody wykorzystywane w praktyce - w tych zawodach nic nie jest dziełem przypadku" - wskazują organizatorzy.

W ramach programu wydarzeń odbędą się m.in. Mistrzostwa Polski - Master of Beauty w kategoriach Fryzjerstwo, Barbering i Przedłużanie Włosów oraz konkurs KREATOR. Będzie można również zobaczyć pokazy najlepszych fryzjerów męskich z całej Polski podczas HAIR SCHOOL przy BARBER STREET, a otwarta przestrzeń pozwoli skorzystać z serii wykładów, zaobserwować trendy i najnowsze techniki strzyżenia i golenia.

Po raz kolejny w trakcie targów LOOK odbędzie się także "bitwa" mistrzów barberingu, podczas Mistrzostw Polski w Goleniu twarzy na mokro. Uczestnicy będą mieli również okazję przenieść się w czasie i zobaczyć celebrację rytuału golenia twarzy podczas Europejskiej Wystawy Sprzętu do Golenia. Gościem specjalnym targów LOOK 2022 będzie Leah Hayden Cassidy - specjalistka męskich cięć i jedna z największych gwiazd barberingu w Europie.

Wystawcy Forum Kosmetyki beautyVISION zaprezentują z kolei profesjonalne preparaty pielęgnacyjne do twarzy i ciała, nowoczesny sprzęt do zabiegów kosmetycznych, wyposażenie salonów i produkty do wykonywania profesjonalnego makijażu. W programie wydarzenia znajdą się także m.in. Mistrzostwa Nails Olympic International - największy, profesjonalny konkurs stylizacji paznokci w Europie, podczas którego eksperci z całego świata zmierzą się w kilkunastu konkurencjach zdobienia paznokci. W trakcie targów beautyVISION odbędą się także Mistrzostwa Polski - Master of Beauty w kategorii Makijaż profesjonalny i stylizacja brwi. Wykłady prowadzone przez ekspertów odbędą się także w ramach konferencji "Salon Kosmetyczny XXI wieku" i Kongresu Podologicznego.

