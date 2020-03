Poznań: W związku z koronawirusem rzadsze kursowanie komunikacji miejskiej

Od poniedziałku w Poznaniu rzadziej niż do tej pory kursować będą autobusy i tramwaje. Władze miasta wyjaśniają, że ma to związek z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wprowadzenie zmian oznacza zmniejszenie częstotliwości kursowania tramwajów do co 12 minut oraz głównych miejskich linii autobusowych do średnio co 15 minut przez cały dzień. Informację przekazał w piątek na konferencji prasowej wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Wyjaśnił, że odwołanie zajęć w placówkach oświatowych i kulturalnych, coraz większa liczba osób pozostających w domu, korzystających ze zdalnych form pracy przekłada się na dużo mniejszą liczbę pasażerów komunikacji publicznej. Wskazał, że również absencje wśród kierowców i motorniczych mogą wpływać na ograniczone możliwości przewozowe.

Przez cały dzień tramwaje i autobusy będą kursować jak dotychczas w dni robocze w godzinach pozaszczytowych, czyli tramwaje co 12 minut, a autobusy głównych linii miejskich średnio co 15 minut.

Nie będzie też wjazdów autobusów na przystanki w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia jest przekształcany w jednoimienny szpital zakaźny, do którego będą trafiać wszyscy pacjenci chorzy na COVID-19 w województwie.

Prezydent Wiśniewski powiedział, że z uwagi na nagły tryb wprowadzanych zmian oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację tradycyjne rozkłady jazdy na przystankach nie zawsze będą aktualne. Wskazał, że pasażerowie powinni korzystać z informacji przekazywanych przez tablice elektroniczne lub szukać informacji w sieci, m.in. na stronach MPK i ZTM.