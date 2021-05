Poznań: Władze miasta walczą z nielegalnymi reklamami

Rozpoczęły się postępowania administracyjne przeciw podmiotom nielegalnie wieszającym reklamy wielkoformatowe na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej – poinformował w poniedziałek poznański magistrat.

Na początku maja zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski poinformował o powieszeniu nielegalnych, wielkich reklam na ścianie budynku od strony ul. Estkowskiego oraz na narożniku ulic Wielkiej i Garbary. W obu przypadkach - po dyskusji wywołanej m.in. w mediach społecznościowych - zareagowały firmy, które reklamowały się w tych miejscach i jeszcze tego samego dnia wielkie płachty zostały zdjęte.

Wiśniewski podkreślił w poniedziałek, że "prawo musi być respektowane przez podmioty zajmujące się reklamą w przestrzeni publicznej". "Nie ma w tym aspekcie pola do dyskusji" - dodał.

Jak mówił, brak pozwoleń od Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz stosownych zgód od Wydziału Urbanistyki i Architektury nie może być akceptowane. "W dodatku ktoś, kto wiesza nielegalnie reklamy wielkoformatowe i bez odpowiedniego zabezpieczenia, może stwarzać zagrożenie życia i zdrowia dla osób znajdujących się w okolicy. Ten wątek prawny też będziemy sprawdzać. Ponadto często prace montażowe były prowadzone w ramach pasa drogowego bez stosownych zgód ZDM, co jest również zabronione" - zaznaczył Wiśniewski.

Dodał, że w przypadku nielegalnego rozwieszania reklam w weekend majowy zabezpieczone zostały nagrania z monitoringu miejskiego, na których można zauważyć nadjeżdżające pojazdy oraz moment samego wieszania.

"Nagłośnienie tych spraw ma także skłonić do refleksji reklamodawców, by wcześniej weryfikowali, czy nośniki, na których będą prezentowane ich produkty, są legalne. Brak tego powoduje, że również wizerunek takich firm może ucierpieć, bo w pewnym sensie jest to przyzwalanie na złe praktyki. Mieszkańcy naszego miasta zdecydowanie negatywnie oceniają brak przestrzegania ładu przestrzennego" - podkreślił Wiśniewski.

"Jako Miasto nie jesteśmy przeciwnikami reklam jako takich. One są przecież częścią gospodarki, ale ważne by były legalne oraz uwzględniały kontekst estetyczny czy zabytkowy. W Poznaniu cenimy sobie wolność osobistą i gospodarczą, ale również porządek i przestrzeganie prawa" - podkreślił.

Poznański Urząd Miasta przypomniał, że zainstalowanie reklamy na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w tzw. strefach ochrony konserwatorskiej jest możliwe wyłącznie za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków i po wydaniu, odpowiednio - pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl