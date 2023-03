Poznań: Wodociągowa spółka Aquanet chce podwyższenia cen swoich usług o ok. 20 proc.

Podwyższenia cen świadczonych przez siebie usług o średnio 20 proc. chce, działająca na terenie aglomeracji poznańskiej, samorządowa spółka wodociągowa Aquanet. Przedsiębiorstwo poinformowało w środę, że złożyło w tej sprawie stosowny wniosek do Wód Polskich.

Rzeczniczka prasowa Aquanet S.A. Zofia Koszutska-Taciak poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedsiębiorstwo złożyło we wtorek wniosek o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy za wodę i ścieki, wnioskując jednocześnie o zatwierdzenie nowej.

"Aktualnie obowiązująca taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku, jednak z uwagi na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania spółki, odczuwalny niemalże w każdym obszarze, konieczna jest jej zmiana. We wniosku złożonym do Wód Polskich zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w wysokości około 20 proc." - wskazano w przesłanym komunikacie.

Zgodnie z wnioskiem Aquanet cena brutto za wodę dla gospodarstw domowych w pierwszym roku obowiązywania nowej, podwyższonej taryfy wynosiłaby 5,43 zł za m sześc., czyli według wyliczeń spółki o 7,5 proc. więcej niż obecnie. Z kolei cena brutto za odbiór ścieków miałaby wzrosnąć do 9,58 zł za m sześc., czyli o 28 proc. więcej w porównaniu z aktualnym cennikiem.

"Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu - ok. 3 m sześc. - oznaczałby wzrost o ok. 7 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca" - zapewniła w komunikacie spółka.

Według danych podanych przez spółkę w trzecim roku obowiązywania proponowanej taryfy gospodarstwa domowe płaciłyby 5,76 zł brutto za m sześc. wody i 10,05 zł brutto za m sześc. odprowadzanych ścieków.

W informacji prasowej podkreślono, że Aquanet działa na terenie powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów. "By móc dalej prowadzić naszą działalność na tak dużym obszarze, świadczyć usługi w sposób nieprzerwany, zapewniając jak najwyższą jakość usług, ponosimy coraz wyższe koszty, z których wiele jest od nas zupełnie niezależnych" - zaznaczono w komunikacie.

Jako przykład wskazano, że koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 90 proc. "Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody - zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie, jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebna jest energia elektryczna. Na sytuację Spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów" - podkreślono.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) od września ub.r. rozpoczęły ponowne ustalanie cen za wodę i ścieki. Samorządy oraz firmy wodno-kanalizacyjne przekonywały, że konieczność zmiany taryf - a w konsekwencji podwyżki cen za wodę i ścieki - wynikają m.in. z rosnącej inflacji czy kosztów związanych z energią elektryczną.

Zmiana taryf odbywa się na podstawie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przewiduje on, iż w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Dyrektorzy RZGW są pierwszą instancją, do której składane są wnioski o zmianę taryf przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Prezes Wód Polskich to druga instancja, do której mogą odwołać się firmy od decyzji dyrektora RZGW. Od 2018 r., czyli od powstania Wód Polskich są one regulatorem, który zatwierdza ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Polsce.

