Poznań: Wojewoda przekazał miastu teren po pływalni „Olimpia”

Wojewoda wielkopolski przekazał w czwartek prezydentowi Poznania nieruchomości po byłej pływalni „Olimpia”. Teren o powierzchni 0,5 ha ma wartość ok. 12 mln zł. Prezydent Poznania zapowiedział budowę w tym miejscu Centrum Sztuk Walki.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał w czwartek zarządzenie, na mocy którego teren przy ul. Taborowej w Poznaniu, na którym znajduje się m.in. stara pływalnia, został przekazany miastu. "Decyzję warunkuję po pierwsze zachowaniem ogólnodostępnego i sportowego charakteru tego miejsca, a po drugie - konsultacjami społecznymi" - powiedział.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że przekazane tereny zachowają charakter sportowo-rekreacyjny. Zapowiedział stworzenie w tym miejscu Centrum Sztuk Walki. "Dzięki temu porozumieniu powstanie kolejne atrakcyjne miejsce sportu i rekreacji, które może stać się kompleksową bazą dla przyszłych uczestników zawodów międzynarodowych, w tym Mistrzostw Świata, Europy oraz Igrzysk Olimpijskich" - powiedział.

Na terenie przekazanej nieruchomości znajduje się nieczynny basen, zbudowany w latach 70. XX wieku, i sala treningowa wykorzystywana do nauki judo. Jeszcze przed decyzją wojewody o przekazaniu terenu władze miasta postanowiły zbudować w bliskim sąsiedztwie nową pływalnię, która ma powstać w 2023 r.

Jaśkowiak zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z planów budowy nowego basenu m.in. dlatego, że koszt remontu starej pływalni przy ul. Taborowej byłby wyższy niż inwestycja w nowy budynek. Zaznaczył, że obiekt po konsultacjach społecznych zostanie przeznaczony do wykorzystania w innych dyscyplinach sportowych.

Dodał, że budynek wykorzystywany obecnie przez akademię judo, w której trenuje ok. 600 dzieci, zostanie przekształcony w Centrum Sztuk Walki. Przyznał, że obiekt może powstać przy współpracy ze stroną japońską. "Dostałem obietnicę burmistrza Takasaki, że udostępni nam całe know how jeśli chodzi o takie hale judo, o to, jak one powinny wyglądać" - powiedział.

Według zapowiedzi Jaśkowiaka kompleks sportowy, obejmujący zarówno Centrum Sztuk Walki, jak i zagospodarowany budynek po starej pływalni, powinien powstać w ciągu 2-3 lat. Przyznał, że nie oszacowano jeszcze, ile realizacja tych planów będzie kosztować.