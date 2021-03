Poznań: Wpłynęło ponad 41 tys. elektronicznych wniosków o 500 plus

Od lutego do połowy marca do Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 41 tys. elektronicznych wniosków o świadczenie 500 plus – poinformował w poniedziałek poznański magistrat.

Magistrat przypomniał, że rząd wprowadził nowe terminy i zasady składania wniosków o świadczenie 500 plus. Aby w tym roku nie stracić prawa do świadczenia, dokumenty należy złożyć ponownie.

"Według obowiązujących zasad prawo do 500 plus jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. W praktyce oznacza to, że kontynuacja wypłaty świadczenia wychowawczego od czerwca 2021 r. będzie wymagała złożenia nowego wniosku" - wskazał magistrat.

Dokumenty drogą elektroniczną składać można od 1 lutego, a w formie tradycyjnej - osobiście lub za pośrednictwem poczty - od 1 kwietnia. W stolicy Wielkopolski wnioski do programu 500 plus przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez poznański magistrat wynika, że od lutego do połowy marca do Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło ponad 41 tys. elektronicznych wniosków.

w Poznaniu świadczenie 500 plus jest wypłacane miesięcznie na ok. 90 tys. dzieci.

Urząd miasta przypomniał, że wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą: portalu emp@tia, platformy ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, a także przez bankowość elektroniczną.

Osoby, które zdecydują się na osobiste złożenie wniosku, mogą zarezerwować termin wizyty pod numerem telefonu 61-646-33-44 lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem www.pcs.poznan.pl.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl