Poznań: Wybudowano nową siedzibę Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"

Niespełna rok trwała budowa nowej siedziby Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu. Po oddaniu do użytkowania i wyposażeniu obiektu wychowankowie centrum zamieszkają w jedno- i dwuosobowych pokojach.

Prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) Justyna Litka poinformowała, że we wnętrzach domu opiekuńczo-wychowawczego oraz budynku administracyjnego zakończono prace wykończeniowe, zagospodarowano również teren wokół placówki. W najbliższych dniach budynki zostaną podłączone do sieci energetycznej i gazowej.

"Całość jest gotowa dwa miesiące przed zapisanym w umowie terminem zakończenia robót budowlanych. Przed nami jeszcze tylko przyłączenie nowych budynków do sieci i odbiory wykonanych prac" - powiedziała Litka.

Po oddaniu do użytkowania i wyposażeniu obiektu wychowankowie Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" będą mieli do dyspozycji salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią. Zamieszkają w jedno- i dwuosobowych pokojach. W budynku znajdą się także pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze.

W budynku administracyjnym swoje gabinety będzie mieć dyrekcja placówki, księgowość i kadry. Mieścić się w nim będzie również strefa pedagogiczna z gabinetami pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika socjalnego.

Wybrany w marcu 2020 r. wykonawca inwestycji zaoferował cenę sięgającą 4,5 mln zł brutto. Spółka PIM informowała wówczas, że do jego zadań będzie należało także zagospodarowanie terenu i przygotowanie instalacji do podłączenia do nich w przyszłości drugiego budynku opiekuńczego, który stanie na tej samej działce.

Poznański magistrat podał, że inwestycja przy ul. Perzyckiej, to kontynuacja działań miasta, mających na celu standaryzację poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli dostosowania ich do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stanowi ona, że w takich placówkach można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Miasto przypomniało, że obiekty spełniające te zapisy powstały już przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.