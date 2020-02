Poznań: Wystawcy z Chin na targach Budma 2020; na MTP ma działać specjalny punkt medyczny

W rozpoczynających się we wtorek w Poznaniu targach Budma 2020 weźmie udział blisko 1000 wystawców z ponad 30 krajów; udział w targach zapowiedziało także kilkanaście firm z Chin. W czasie trwania wydarzenia na MTP uruchomiony zostanie specjalny punkt medyczny.

We wtorek w Poznaniu rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2020. W tym roku swój udział w wydarzeniu zapowiedziało prawie 50 tys. fachowców, inwestorów, przedstawicieli handlu, generalnych wykonawców, inżynierów i architektów. Swoje stoiska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie miało niemal 1000 wystawców z ponad 30 krajów świata, w tym z Chin.

Jak tłumaczyła PAP Karolina Nawrot z Centrum Prasowego Grupy MTP w związku z epidemią koronawirusa "znacząca liczba firm z Chin zrezygnowała z przyjazdu". "Na ten moment udział planuje kilkanaście firm. Nie ma wśród nich firm pochodzących z miasta Wuhan" - podkreśliła.

Dodała, że "w związku z informacjami dotyczącymi zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV, śledzimy na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) i działamy zgodnie z procedurami. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i wykonujemy jej zaleceniami".

Nawrot wskazała, że w trakcie rozpoczynających się we wtorek targów budowlanych, na terenie MTP będzie działał m.in. specjalny punkt medyczny. Jak tłumaczyła, jego personel będzie w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz szpitalem.

Tegoroczne targi Budma potrwają do piątku 7 lutego.

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach wirusa wykryto u ok. 14 tys. osób, z czego ponad 300 zmarło.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.