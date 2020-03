Poznań: Wznowienie robót na ul. Żegrze i Chartowo

Po zimowej przerwie drogowcy wrócą na ul. Żegrze i Chartowo w Poznaniu. Wznowienie robót, dzięki którym poprawić ma się komfort podróżowania, a jezdnia zostanie zabezpieczona przed przyspieszoną degradacją, planowane jest na środę.

Jak przypomniała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM), prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na ul. Żegrze i Chartowo, na odcinku od ul. Piaśnickiej do Kurlandzkiej, rozpoczęły się w październiku, po zakończeniu modernizacji trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj.

"Układanie nawierzchni bitumicznej, które jest ostatnim elementem robót przewidzianych w harmonogramie, wymaga odpowiednich warunków pogodowych. To dlatego zaplanowano je na okres bardziej pod tym względem sprzyjający pracom, po przerwie zimowej" - wskazała spółka.

Poinformowała również, że roboty będą prowadzone od środy, 4 marca, na zewnętrznym pasie południowej nitki ul. Żegrze, na odcinku od ul. Kurlandzkiej do ul. Bobrzańskiej. Pas ten zostanie zamknięty dla ruchu, a samochody wrócą na niego po przebudowie wpustów ulicznych, rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz odtworzeniu dolnych warstw nawierzchni bitumicznej.

"Drogowcy przeniosą się wówczas na pas wewnętrzny, który zostanie wyłączony z ruchu. Tu również rozebrana zostanie istniejąca nawierzchnia, a następnie odtworzone dolne warstwy bitumiczne. Po zakończeniu tych robót na 1 dzień zostanie zamknięta w całości południowa nitka ul. Żegrze na tym odcinku. W tym czasie układana będzie wierzchnia warstwa jezdni. Dla kierowców wyznaczony będzie objazd" - tłumaczyła spółka.

Takie same prace od czwartku, 12 marca, toczyć się będą na północnej nitce ul. Chartowo, od ul. Piaśnickiej do ul. Wiatracznej. Drogowcy zamkną tego dnia zewnętrzny pas ruchu na tym odcinku, na którym przebudują uliczne wpusty, rozbiorą starą nawierzchnię i położą nowe, dolne warstwy jezdni, po czym poprowadzą po niej ruch. Wówczas prace przeniosą się na wewnętrzny pas tej nitki, na którym rozebrana zostanie dotychczasowa jezdnia i odtworzone dolne warstwy bitumiczne. Następnie na jeden dzień zostanie zamknięta w całości północna nitka ul. Chartowo na tym odcinku, by można było na niej ułożyć wierzchnią warstwę jezdni. Ruch w tym czasie także będzie odbywał się wyznaczonym objazdem.

Spóła zaznaczyła, że jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to prace na obu odcinkach ulic Żegrze i Chartowo zakończą się przed Wielkanocą.