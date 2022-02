Poznań: Wzrost ilości wirusa SARS-CoV-2 w miejskich ściekach. Omikron dominującym wariantem

Badania występowania wirusa SARS-CoV-2 w ściekach wykazały, że w Poznaniu dominuje obecnie wariant Omikron, a poziom ilości patogenów w nieczystościach jest ponad dwukrotnie wyższy, niż w listopadzie ub. roku – poinformował poznański magistrat.

Na mocy zawartego w październiku ub. roku porozumienia naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (ICHB PAN) i specjaliści z samorządowej spółki wodociągowej Aquanet monitorują poziom występowania koronawirusa w poznańskim systemie kanalizacyjnym.

Naukowcy analizują próbki nieczystości pobrane z pięciu miejsc, w tym z oczyszczalni ścieków. Z próbek izolowany jest materiał genetyczny (RNA) SARS-CoV-2 oraz określana jest jego ilość. Na podstawie uzyskiwanych wyników badacze m.in. określają trendy w przebiegu pandemii w mieście i porównują dane z informacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

"Po analizie próbek pobranych w ostatnim tygodniu stycznia naukowcy zaobserwowali dalszy wyraźny wzrost ilości wirusa w ściekach dopływających do oczyszczalni. Co więcej, poziom wirusa SARS-CoV-2 jest ponad dwukrotnie wyższy niż podczas szczytu trzeciej fali zakażeń w listopadzie 2021 r. i doskonale odzwierciedla aktualną sytuację epidemiczną i wzrost liczby nowych zachorowań" - podał magistrat.

W komunikacie podkreślono, że we wszystkich próbkach stwierdzono obecność wariantu Omikron koronawirusa, który "wyraźnie już dominuje w Poznaniu", a analiza wyników wskazała na "dalszy znaczący wzrost jego ilości, a tym samym na zwiększenie się liczby spowodowanych nim zachorowań na COVID-19".

Wstępne analizy naukowców sugerują również obecność podwariantu Omikrona - BA.2. Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej ICHB PAN dr Paweł Zmora zaznaczył, że podwariant BA.2 nazywany jest "niewidzialnym", ponieważ posiada dodatkowe mutacje w obrębie swojego genomu utrudniające jego identyfikację za pomocą specyficznych sond i starterów.

"Nie oznacza to jednak, że osoby zakażone podwariantem BA.2 otrzymają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Testy genetyczne oparte o reakcję RT-PCR, takie jak np. test opracowany przez ICHB PAN - MediPAN 2G+ FAST COVID - wykrywają zakażenie wariantem Omikron, w tym podwariantem BA.2. Problemy mogą pojawić się dopiero w momencie określania, jaką odmianą koronawirusa jesteśmy zakażeni, co nie jest rutynowym testem wykonywanym dla każdej testowanej osoby" - wskazał naukowiec.

W komunikacie magistratu wskazano, przytaczając wnioski duńskich naukowców, że rzeczony podwariant może być bardziej zakaźny niż podwariant Omikrona BA.1. Jednocześnie przywołano opinię przedstawicieli WHO, według których nic nie wskazuje na to, by podwariant BA.2 powodował cięższy przebieg choroby COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że minionej doby w Wielkopolsce wykryto 5460 nowych zakażeń SARS-CoV-2, z czego 1169 przypadków dotyczy Poznania, a 900 powiatu poznańskiego. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 14 mieszkańców regionu.

