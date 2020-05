Poznań: Za tydzień Giełda Antyków i Pchli Targ w nowym miejscu

Giełda Antyków i Pchli Targ, które można było dotąd odwiedzać na terenie Starej Rzeźni w Poznaniu rozpoczynają działalność po przerwie, już w nowym miejscu - przy ul. Szwajcarskiej. Ponowne otwarcie nastąpi w następny weekend.

Giełda Stara Rzeźnia działa w Poznaniu od 18 lat. Jak wskazał poznański magistrat, biorąc pod uwagę liczbę wystawców to drugie pod względem wielkości tego typu wydarzenie w Polsce. Każdej niedzieli w pchlim targu bierze udział 200-250 wystawców - nie tylko z Wielkopolski, ale też innych polskich miast. Giełdę odwiedza każdorazowo w ciągu dnia ok. 2-3 tys. osób.

Poznański magistrat poinformował, że Giełda Antyków i Pchli Targ, które można było dotąd odwiedzać na terenie Starej Rzeźni w Poznaniu, rozpoczynają działalność po przerwie już w nowym miejscu - przy ul. Szwajcarskiej, na parkingu centrum handlowego.

Pchli Targ odbywać się będzie w każdą niedzielę, natomiast Giełda Antyków - zawsze w drugą sobotę miesiąca. Cennik dla wystawców dostępny jest na stronie Giełda Stara Rzeźnia Poznań, zaś wszystkich kupujących obowiązuje wstęp wolny.

"Epidemia opóźniła nasze plany, ale wracamy z nową energią" - podkreślił współorganizator giełdy Wojciech Mańkowski. Jak dodał, przed wznowieniem działalności podjęto szereg działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wystawcom, jak i osobom odwiedzającym.

"Przez ostatnie tygodnie mocno pracowaliśmy nad tym, aby zapewnić naszym gościom najwyższe standardy bezpieczeństwa. Giełda odbywa się na świeżym powietrzu. Na całym terenie znajdą się specjalne punkty ze środkami dezynfekcyjnymi" - zaznaczył.

"Wystawcy będą zobowiązani do regularnego odkażania stoisk. Wszystkie toalety będą dezynfekowane co 30 minut. Przemodelowaliśmy całkowicie rozstawienie stoisk tak, aby zapewnić większe przerwy między nim. Nasi pracownicy zostaną też specjalnie przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa. Do ich zadań będzie należało m.in. pilnowanie, aby na terenie giełdy nie tworzyły się większe skupiska ludzi" - tłumaczył Mańkowski.